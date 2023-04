NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Thyssenkrupp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,60 Euro belassen. Der Wert einer Minderheitsbeteiligung eines Interessenten anstelle eines kompletten Verkaufs sei fraglich, kommentierte Analyst Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Medienberichte über den möglichen Einstieg eines Konzerns aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in die Stahlsparte./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2023 / 12:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2023 / 12:58 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007500001