Microsoft versucht schon seit Anfang 2022, den Spielekonzern Activision Blizzard zu kaufen. Nach US-Aufsehern legen nun auch britische Kartellwächter dem Riesendeal Steine in den Weg. Für die geplante Megaübernahme der Videospielfirma Activision Blizzard durch Microsoft gibt es eine neue große Hürde: Britische Wettbewerbshüter haben den Deal blockiert. Grund sei die Sorge, dass der rund 69 Milliarden US-Dollar schwere Deal den Wettbewerb auf dem wachsenden Markt für Cloud-Gaming verzerren könnte, teilte die Aufsichtsbehörde CMA am Mittwoch mit. Microsoft will gegen die Entscheidung in Berufung ...

