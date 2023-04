Der 5G-Satellit soll die Konnektivität des Netzwerkes stark erweitern. Nutzer können problemlos und ohne zusätzliche Hardware auf das 5G-Internet aus dem All wechseln. Mit dem sogenannten "Groundbreaker" ist nun der erste 5G-Satellit im All. Dieser stammt von dem spanischen Unternehmen Sateliot und wurde von einer Falcon-9-Rakete von SpaceX ins All geschossen. Der Start fand am 15. April auf der Vandenberg US-Space-Force-Base in Kalifornien statt, wie Sateliot in einem Blogpost ...

