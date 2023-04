Mainz (ots) -In acht neuen Folgen erzählt die ZDFneo-Comedyserie "Doppelhaushälfte" vom Leben der Familien Sawadi-Kröger (Maryam Zaree, Benito Bause) und Knuppe (Minh-Khai Phan-Thi, Milan Peschel), die Tür an Tür im Berliner Umland leben. Zu sehen ist die zweite Staffel ab Freitag, 28. April 2023, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek sowie ab 9. Mai 2023, 21.45 Uhr, immer dienstags in Doppelfolgen in ZDFneo. Eine Besonderheit stellt die sechste Folge "Meta" (Dienstag, 23. Mai 2023, 22.10 Uhr, ZDFneo) dar: Sie spielt komplett im Metaversum und ist damit weltweit Vorreiter.In "Meta" sind die Familien Sawadi-Kröger und Knuppe zu Gast bei einer virtuellen Vernissage: Maris Bruder Brian (Eidin Jalali) stellt dort seine Werke aus. Damit geht "Doppelhaushälfte" in der deutschen Fiktion völlig neue Wege: Als erste deutsche Serie wagt sie sich auch in virtuelle Welten und schickt seine Protagonistinnen und Protagonisten ins Metaversum. Dabei handelt es sich um einen digitalen Raum, in dem virtuelle Welt, erweiterte Realität und physische Realität miteinander verschmelzen.Für den Cast war der Dreh eine Herausforderung: Mit VR-Brillen, Headsets, Controllern und Ganzkörper-Trackern ausgestattet, steuerten sie eigens für die Serie entworfene Avatare. Alle Bewegungen wurden in Echtzeit in der virtuellen Welt von einem Kamerateam aufgenommen. Dieses filmte mit nicht sichtbaren digitalen Avataren und Kameras das Geschehen. Die digitalen Drehorte wurden vorab im Metaverse gescoutet. Zur Drehzeit versammelten sich Komparsen aus aller Welt an den jeweiligen Online-Locations, um bei dem Projekt mitzuwirken."Es ist tatsächlich schwierig, sich in dieser 3-D-Welt zu bewegen. Als Schauspielerin ist es sogar noch schwieriger, weil man seinen Partner nur virtuell sieht. Man sieht keine Mimik, sondern nur, dass sich der Mund bewegt", so Minh-Khai Phan-Thi, die Tracy Knuppe spielt.Regie führte Dennis Schanz, der gemeinsam mit Christoph Mushayija Rath auch das Drehbuch schrieb. "Doppelhaushälfte" wird im Auftrag von ZDFneo produziert von ICONOCLAST Films, die ZDF-Redaktion lag bei Lucia Haslauer und Melvina Kotios.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Mailin Erlinger, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12154 und Anja Weisrock, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-14588.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/doppelhaushaelfte) (nach Log-in), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:die Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/comedyserien-fruehling-in-zdfneo) mit Interviews und die ersten vier Folgen sowie die Folge "Meta" als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/doppelhaushaelfte-2-38-verpasste-chancen-1) (nach Log-in)Hier (https://www.zdf.de/serien/doppelhaushaelfte) finden Sie "Doppelhaushälfte" in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5495395