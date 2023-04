Beiersdorf mit starkem Umsatzplus - Außerdem: Wie der Bonus in die Bonuszertifikate kommt

Werbung







Am heutigen Mittwoch veröffentlichte Beiersdorf erste Zahlen für das Geschäftsjahr 2023. Vor allem die dermatologischen Produkte verhalfen dem Konzern bei dem rasanten Anstieg des Umsatzes.



Der deutsche Konsumgüterkonzern Beiersdorf veröffentlichte Informationen zu den Geschäftszahlen aus dem ersten Quartal diesen Jahres. Bekannte Marken des Unternehmens sind unter anderem Nivea oder auch Labello. Einen Positiven Einfluss auf den Mutterkonzern hatte vor allem der Umsatz dieser beiden Marken, welcher im ersten Quartal um circa 18% anstieg. Auf Konzernebene konnte der Umsatz somit in den ersten drei Monaten des Jahres organisch um circa 12,2% zulegen. Nach eigenen Angaben des Konzerns soll für das Gesamtjahr 2023 die bisher veröffentlichte Prognose der EBIT-Umsatzrendite aufrechterhalten werden.









Am heutigen Mittwoch 18:30 wird der HSBC-Referent Julius Weiß in seinem Webinar "Wie Sie sich Ihren Bonus mit Zertifikaten verdienen können" die verschiedenen Aspekte der Bonuszertifikate erläutern. Erweitern Sie kostenlos und unverbindlich Ihr Börsenwissen - informieren Sie sich über unsere Webinarübersicht zu den anstehenden Terminen:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC