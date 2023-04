Eine Aktie. Montag bis Freitag. Eche Performance. https://bit.ly/3HdTXDv Die "Aktie der Woche" liefert Ihnen jeden Sonntag einen einzigen Aktientipp in Ihr E-Mail-Postfach. Minmaler Aufwand, geringes Risiko. Jetzt kennenlernen! Vor allem in der Zeit nach Corona waren Biotech-Aktien eine Zeit lang das heißeste Thema an den Aktienmärkten. Aber Inflation, Zinswende und Bankenkrise haben die Branche in der Zwischenzeit wieder in den Hintergrund gerückt. Börsenexperte Uwe Lang sieht mittlerweile wieder gute Chancen zum Einstieg bei zwei Anleger-Lieblingen der Branche. Wieso er für die kommenden Börsenmonate zur Vorsicht mahnt, und wann er wieder mit steigenden Kursen rechnet, erklärt er im Video!