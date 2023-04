© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Geht es nach Stifel-Chefstratege Barry Bannister, wird der S&P 500 in acht Jahren auf dem gleichen Stand sein wie 2021. Was er Anlegern jetzt empfiehlt.

Die Zeiten, in denen Aktionäre leicht Geld verdienen konnten, seien vorbei, jetzt beginne die harte Zeit des Geldverdienens, so Stifel-Chefstratege Barry Bannister gegenüber CNBC. Inflation, ein schwacher US-Dollar und sinkende Kurs-Gewinn-Verhältnisse beherrschen das Geschehen an den Märkten, so der Marktexperte.

Bannister geht laut CNBC davon aus, dass der S&P 500 im Jahr 2031 auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2021 gehandelt wird. Ende 2021 stand der Kurs des US-Indizes bei circa 4.770 Punkten. Derzeit bewegt sich der US-amerikanische Leitindex bei ungefähr 4.070 Punkten. Er bevorzugt klar Value- statt Growth-Titel und gewichtet Small Caps über.

Dan Nathan von RiskReversal Advisors kritisiert Bannisters Depotstrategie. "Ich glaube nicht, dass man Small Caps gerade jetzt übergewichten sollte", zitiert CNBC den Direktor. "Es sieht wirklich so aus, als ob der Markt an dieser Stelle einbricht." Auf Jahressicht ist der Russell 2000 Index, der kleine Aktienunternehmen abbildet, circa sieben Prozent im Minus. Seit Jahresanfang stagniert er.

Wer Nathan und Bannister nicht über den Weg traut, der ist bei unserem Börsenexperten Lars Wißler gut aufgehoben. Er hat Top-Picks mit bis zu 200 Prozent Renditepotential ausfindig gemacht. Welche fünf Aktien extrem leiden mussten und nun massives Erholungspotential haben: Hier geht's zur kostenfreien Analyse!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion