München (ots) -Gerade erst ist das zehnte Album der Berliner Country-Rocker "The BossHoss", mit dem Titel "Electric Horsemen" erschienen, da reiten die beiden coolen Frontmänner Alec Völkel und Sascha Vollmer am Dienstag ins "Wer weiß denn sowas?"-Quizstudio ein, um gegeneinander zum "High Noon"- Duell um den Ratesieg anzutreten.Am Mittwoch hat Moderator Kai Pflaume den deutschen Künstler Leon Löwentraut und die Comic-Legende Rötger Feldmann alias "Brösel" - Erfinder der kultigen "Werner"-Comics - zum "beinharten" Wettkampf ins Studio eingeladen. Ein sicher künstlerisch wertvoller Schlagabtausch.In der Serie "Barbaren" begeisterte er als "Folkwin Wolfsspeer" und spielte auch im erfolgreichen Mehrteiler "Unsere wunderbaren Jahre" mit: David Schütter ist derzeit einer der gefragtesten Jungschauspieler Deutschlands. Am Donnerstag trifft er seinen versierten Schauspielkollegen Erol Sander ("Mordkommission Istanbul") zum spannenden Ratewettkampf.Zum Wochenausklang treffen sich die Moderatorin Sophia Thomalla und die GNTM-Gewinnerin von 2017, Céline Bethmann, um mit Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton um die Wette zu raten. Ob sie sich auch mit Fachfragen wie diesen auskennen?Welchen Foodtrend gibt es tatsächlich?a) "Zero Taste Chicken", also Hähnchen ohne Geschmackb) "Deep Fried Water", also frittiertes Wasserc) "Onion Garlic Milkshake", also Zwiebel-Knoblauch-MilchshakeDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 1. bis 5. Mai 2023 im Überblick:Montag, 1. Mai - Mai-FeiertagDienstag, 2. Mai - Alec Völkel und Sascha Vollmer (The BossHoss)Mittwoch, 3. Mai - Leon Löwentraut und Rötger FeldmannDonnerstag, 4. Mai - David Schütter und Erol SanderFreitag, 5. Mai - Sophia Thomalla und Céline BethmannWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5495422