Die Wertpapierkommission der Bahamas (die Kommission) hat heute das Gesetz über digitale Vermögenswerte und registrierte Börsen (Digital Assets and Registered Exchanges (DARE) Bill, 2023) zur Konsultation veröffentlicht. Das DARE-Gesetz 2023 erweitert die Definition und die Liste der Geschäftstätigkeiten mit digitalen Vermögenswerten und enthält solide Verbraucher- und Anlegerschutz-, Risikomanagement- sowie Marktinnovations- und Entwicklungsbestimmungen. Das Gesetz verschärft die Finanz- und Berichterstattungsanforderungen für Unternehmen, die mit digitalen Vermögenswerten handeln, sowie die Anforderungen in Bezug auf: 1) Verwahrung und Verwahrungsdienstleistungen von Wallets; 2) Betrieb einer Börse für digitale Vermögenswerte; 3) Beratung zu und Verwaltung von digitalen Vermögenswerten; 4) Erbringung von Pfanddienstleistungen; und 5) einen umfassenden Ansatz für die Regulierung von Stablecoins. Das Gesetz soll auf den Bahamas bis zum Ende des zweiten Quartals 2023 in Kraft treten.

"Ich freue mich, die Digital Asset and Registered Exchanges Bill 2023 zur Konsultation vorzulegen, die die Anforderungen für die Durchführung von Geschäften mit digitalen Vermögenswerten auf den Bahamas und für den Schutz von Verbrauchern, Anlegern und Märkten modernisieren und stärken wird", sagte Christina Rolle, Executive Director der Wertpapierkommission der Bahamas. "Wir laden die Öffentlichkeit ein, sich an diesem Konsultationsprozess zu beteiligen, während wir versuchen, den gesetzlichen Rahmen zu entwickeln und zu erweitern. Nach seiner Verabschiedung wird DARE 2023 zu den fortschrittlichsten Rechtsvorschriften für digitale Vermögenswerte weltweit gehören und mit dem Engagement der Bahamas in Einklang stehen, Entwicklung und Innovation in einem gut regulierten Umfeld zu fördern."

Überprüfung des DARE-Gesetzes 2020

Die Wertpapierkommission der Bahamas hat kontinuierlich das Feedback der Branche, interne Überprüfungen und internationale Bewertungen des DARE-Gesetzes von 2020 eingeholt. Darüber hinaus spiegelt die fortlaufende Überwachung des Sektors für digitale Vermögenswerte durch die Kommission einen umfassenden und proaktiven Ansatz wider, der die laufende Bewertung internationaler regulatorischer Fortschritte sowie ein Benchmarking des DARE-Gesetzes von 2020 mit vergleichbaren Rahmenwerken aus Ländern wie der Europäischen Union, Hongkong und New York, USA, umfasst.

Im April 2022 begann die Kommission mit der Konsolidierung ihrer laufenden Überprüfung des DARE-Gesetzes, um etwaige Gesetzeslücken, Unklarheiten und verfahrenstechnische Bedenken innerhalb der Gesetzgebung zu beseitigen. Die Kommission beauftragte die internationale Anwaltskanzlei Hogan Lovells mit der Ausarbeitung des neuen Gesetzes über digitale Vermögenswerte und registrierte Börsen 2023 (das DARE-Gesetz) und wird bis zur Fertigstellung der Änderungen im Rahmen des Konsultationsprozesses weiter mit ihr zusammenarbeiten.

Die Überarbeitungen sollen System- und Übergriffsrisiken minimieren. Die Änderungen stärken die Schutzmechanismen, wie etwa neue Offenlegungs- und Meldepflichten, spezifische Registrierungspflichten und eine verstärkte laufende Überwachung der Akteure im Bereich der digitalen Vermögenswerte. Die vorgeschlagenen Erweiterungen des DARE-Rechtsrahmens geben den Unternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte Raum für Innovationen, da sich dieser Bereich weiter entwickelt, und bieten der Kommission die Flexibilität, zusätzliche Vorschriften für Börsen für digitale Vermögenswerte und maßgeschneiderte Anforderungen für verschiedene Kategorien von Registrierungspflichtigen festzulegen.

Höhepunkte des DARE-Gesetzes 2023

Das Gesetz über digitale Vermögenswerte und registrierte Börsen (Digital Assets and Registered Exchanges Bill 2023) wird neue regulatorische Rahmenbedingungen schaffen, um sicherzustellen, dass die bahamaische Gesetzgebung aktuell und proaktiv ist und mit internationalen Standards und bewährten Praktiken übereinstimmt.

Ausweitung der Geschäftsaktivitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte



Das DARE-Gesetz 2023 wird ein breiteres Spektrum von Tätigkeiten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten im Vergleich zu internationalen Standards erfassen. Beispiele hierfür sind die Beratung zu oder die Verwaltung von digitalen Vermögenswerten, die Erbringung von Derivatdienstleistungen für digitale Vermögenswerte, die Erbringung von DLT-Netzknotendienstleistungen und die Erbringung von Staking-Dienstleistungen. Das Gesetz gibt der Kommission die Möglichkeit, bei Bedarf weitere Tätigkeiten als Unternehmen für digitale Vermögenswerte vorzuschreiben.

Betrieb von Börsen für digitale Vermögenswerte



Die Betreiber einer Börse für digitale Vermögenswerte müssen sicherstellen, dass die bei ihren Tätigkeiten eingesetzten Systeme und Kontrollen angemessen und für den Umfang und die Art ihrer Tätigkeit geeignet sind.

Verwahrung digitaler Vermögenswerte oder Verwahrungsdienstleistungen für Wallets



Das DARE-Gesetz bietet einen soliden Ansatz zum Schutz der Kundeninteressen und der Fähigkeit von Anbietern von Verwahrungs- oder Wallet-Dienstleistungen, Kundenvermögen zurückzugeben, Verfahren zu unterhalten, um die fortlaufende sichere Verwahrung und Zugänglichkeit digitaler Vermögenswerte zu gewährleisten, und die erforderlichen Kundenangaben zu machen.

Staking



Dies ist die erste spezielle Offenlegungsregelung ihrer Art, die die Tätigkeit des Einsatzes digitaler Vermögenswerte von Kunden oder den Betrieb oder die Verwaltung eines Einsatzpools als Geschäft erfasst.

Emittenten von digitalen Vermögenswerten



Für Personen, die digitale Vermögenswerte von außerhalb der Bahamas an Personen außerhalb der Bahamas ausgeben oder anderweitig nicht in den Anwendungsbereich der Emittentenanforderungen des DARE-Gesetzes 2023 fallen, wird eine freiwillige Registrierungsregelung eingeführt. Die Kommission wird ein Register der Erstemissionen von Token führen, das bestimmte Informationen enthält.

Stablecoin-Emittenten



Mit dem DARE-Gesetz 2023 wird ein neuer und umfassender Rechtsrahmen für Stablecoins geschaffen. Die Änderungen enthalten eine klare Definition für Stablecoins, sehen die Registrierung bestehender Stablecoins vor, spezifizieren akzeptable Formen von Reserveaktiva und legen neue Anforderungen für die Verwahrung und Verwaltung, Segregation, Berichterstattung und Rücknahme von Reserveaktiva fest.



Die Ausgabe von algorithmischen Stablecoins ist ausdrücklich verboten.

Leitplanken und andere Aspekte des DARE-Gesetzes 2023



NFTs (Non-fungible tokens) werden danach kategorisiert, ob es sich um Finanz- oder Verbrauchsgüter handelt, wobei finanzielle NFTs nun in den Anwendungsbereich der Regulierung fallen.



Die Liquiditätsanforderungen und die Berichterstattung werden mit Flexibilität für zusätzliche Anforderungen durch die Kommission behandelt.



Es werden Standards für den Umgang mit Interessenkonflikten und/oder Beziehungen zu Dritten festgelegt.



Das neue Gesetz sieht bestimmte Beschränkungen für den Nachweis des Schürfens von digitalen Vermögenswerten auf den Bahamas oder von den Bahamas aus vor.



Die Ausgabe von Privacy Token ist verboten.

Die Öffentlichkeit ist aufgefordert, Feedback zum DARE-Gesetz 2023 zu geben. Die öffentliche Konsultation läuft von Dienstag, den 25. April 2023 bis Mittwoch, den 31. Mai 2023. Die Dokumente zur öffentlichen Konsultation sind auf der Website der Wertpapierkommission der Bahamas verfügbar unter www.scb.gov.bs/legislative-framework/consultation-documents. Interessierte Parteien können ihre Kommentare per E-Mail an DAREconsultation@scb.gov.bs senden und in der Betreffzeile "Public Consultation" angeben. Wenn sich Rückmeldungen auf bestimmte Abschnitte des Gesetzes beziehen, sollten diese angegeben werden (z. B. Abschnitt 2(a)(i)). Die Überprüfung von Kommentaren ohne diese Hinweise kann zu Fehlinterpretationen der Kommentare führen. Alle Rückmeldungen müssen bis zum 31. Mai 2023 eingegangen sein.

30

Informationen des Herausgebers:

1. Die Wertpapierkommission der Bahamas (die Kommission) ist eine gesetzliche Einrichtung, die 1995 gemäß dem Securities Board Act von 1995 gegründet wurde. Dieses Gesetz ist inzwischen aufgehoben und durch neue Gesetze ersetzt worden.

2. Das Mandat der Kommission ist im Securities Industry Act, 2011 (SIA, 2011) definiert.

3. Die Kommission ist für die Verwaltung des SIA, 2011 und des Investment Funds Act (IFA) 2019 zuständig, das die Aufsicht und Regulierung der Aktivitäten der Investmentfonds, Wertpapier- und Kapitalmärkte vorsieht.

4. Die Kommission ist für die Verwaltung des Financial and Corporate Service Providers Act 2020 zuständig.

5. Die Kommission ist für die Verwaltung des Digital Assets and Registered Exchanges Act 2020 zuständig.

6. Die Kommission ist für die Verwaltung des Carbon Credit Trading Act 2022 zuständig.

7. Die Aufgaben der Kommission sind:

Beratung des Ministers in allen Fragen, die die Kapitalmärkte und ihre Teilnehmer betreffen;

Überwachung der Kapitalmärkte und Gewährleistung eines geordneten, fairen und gerechten Wertpapierhandels;

Förderung einer rechtzeitigen, genauen, fairen und effizienten Offenlegung von Informationen für das Anlegerpublikum und die Kapitalmärkte;

Schutz der Integrität der Kapitalmärkte vor Missbrauch durch Finanzkriminalität, Marktmissbrauch und andere unfaire und unzulässige Praktiken;

Förderung des Verständnisses der Öffentlichkeit für die Kapitalmärkte und ihre Teilnehmer sowie für die mit Investitionen verbundenen Vorteile, Risiken und Verbindlichkeiten;

Schaffung und Förderung von Bedingungen, die eine geordnete Entwicklung der Kapitalmärkte erleichtern; und

Ausübung jeder anderen Funktion, die ihm durch die Wertpapiergesetze oder das Parlament übertragen oder auferlegt wird (SIA, 2011, s.12).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230426005407/de/

Contacts:

PRESSEMITTEILUNG

Kontakt: DAREmedia@scb.gov.bs