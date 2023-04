EQS-Ad-hoc: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Mayr-Melnhof Karton AG: Strategische Investition bei MM Kwidzyn, Polen



26.04.2023 / 17:48 CET/CEST

Die MM Gruppe (MM) hat ein umfassendes Investitionsvorhaben zur Steigerung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit ihres größten Karton- und Papierwerkes, MM Kwidzyn in Polen verabschiedet. Energie- und CO 2 -Kostenreduktion, Zellstoffintegration und der Einstieg in den Markt für Sack-Kraftpapiere sollen das Werk für die Zukunft nachhaltig erfolgreich aufstellen. Das Investitionsvorhaben in Höhe von rund 660 Mio. EUR gliedert sich im Wesentlichen in drei Teile: Die Investition in einen neuen Laugenkessel und eine neue Dampfturbine soll zu einer deutlichen Senkung der Energiekosten und zur Verringerung des CO 2 -Fußabdrucks beitragen, um künftigen Marktanforderungen zu entsprechen und das Ziel "Net Zero Carbon Emission" zu erreichen. Gleichzeitig soll durch Investition in eine zweite Zellstofflinie und einen Zellstofftrockner der Anteil grüner Energie deutlich erhöht werden. Dadurch wird die vertikale Integration verbessert und die Abhängigkeit von Marktzellstoff verringert. Parallel soll die Papiermaschine 1 (PM1) von Kopierpapier auf Sack-Kraftpapier umgestellt werden. Damit investieren wir in den wachsenden Markt der Sack-Kraftpapiere und verringern unser Exposure im rückläufigen Kopierpapiermarkt. Die Umsetzung des Investitionsvorhabens, welche gewissen Bedingungen unterliegt, ist für die Jahre 2023-2026 mit Auszahlungen bis 2027 vorgesehen. Es ist eine Finanzierung aus internen Finanzmitteln geplant.



