Invibes Advertising NV / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartalsergebnis

Invibes Advertising NV: Umsatzrückgang von 6 % im 1. Quartal 2023; Wachstumskurs für 2023 und darüber hinaus bestätigt



26.04.2023 / 18:00 CET/CEST



Umsatzrückgang von 6 % im 1. Quartal 2023; Wachstumskurs für 2023 und darüber hinaus bestätigt





München, 26. April 2023 - Invibes Advertising, ein auf digitale Werbung spezialisiertes Hightech-Unternehmen, veröffentlicht seine Ergebnisse für das 1. Quartal 2023.

Zum Ende des 1. Quartals 2023 verzeichnete Invibes einen Umsatz von EUR 5.4 Mio., dies entspricht einem Rückgang von 6 % gegenüber dem 1. Quartal 2022, das mit einem Umsatzwachstum von 67 % einen herausragenden Benchmark vorgelegt hatte.

Beeinflusst wurde das Quartal hauptsächlich von Frankreich und Italien, die sich noch von einem deutlichen Abschwung des digitalen Werbesektors erholen, der in der zweiten Hälfte 2022 in ganz Europa verzeichnet wurde. Gleichzeitig haben sich sowohl das Vereinigte Königreich als auch Deutschland nach und nach erholt und zeigten in diesem Quartal eine starke Performance mit zweistelligem Wachstum, das hauptsächlich auf den starken Wiederaufschwung der digitalen Werbung in diesen Ländern zurückzuführen ist.

Trotz des allgemeinen Wirtschaftsabschwungs bestehen keine Zweifel bezüglich der günstigen langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens, das durch seine soliden und bewährten Grundlagen und seine einzigartige Positionierung in der Wettbewerbslandschaft angetrieben wird.



Intelligente Targeting-Lösungen auf Basis von Big Data

Mit der Nutzung von Targeting-Lösungen auf der Basis von Big Data und innovativen, wirksamen In-Feed-Formaten bietet Invibes seinen Kundinnen und Kunden ein einzigartiges Wertversprechen.

Im 1. Quartal 2023 lancierte Invibes eine Reihe neuer intelligenter Targeting-Lösungen, um noch wirksamere Kampagnen und seinen Kundinnen und Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten. Invibes Survey: eine interaktive Lösung, die die Kraft des Branding mit dem Einholen von direktem Nutzerfeedback zu jeglichen Themen kombiniert und somit Schlüsseldaten sammelt, um zukünftige Kampagnen zu optimieren und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Smart Targeting: eine fortgeschrittene Targeting-Fähigkeit, um Segmente für intelligentes Targeting zu entwickeln und zu aktivieren, zum Beispiel die Reisegewohnheiten von Vielreisenden, treue Kundinnen und Kunden eines Mobilfunkanbieters oder Nutzerinnen und Nutzer, die ihre Freizeit am liebsten zu Hause verbringen.

Invibes Clean Data Room: erlaubt es Werbetreibenden, ihre eigenen Kundenereignisdaten privat, sicher und legal herunterzuladen, zu speichern und zu analysieren, um das Kampagnen-Targeting und ihr Wissen über die Customer Journey zu verbessern.

Ausblick 2023: anhaltendes Wachstum und positives EBITDA

Aufgrund des kontinuierlichen Wachstums in den letzten Jahren vertraut Invibes darauf, auch 2023 und darüber hinaus weiterzuwachsen.

Der Umsatz des Unternehmens hat sich in drei Jahren (vom 1. Quartal 2020 bis zum 1. Quartal 2023) mehr als verdreifacht, was in diesem Zeitraum einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 46 % entspricht.

Diese Leistung beweist die Fähigkeit von Invibes, sich an Marktveränderungen anzupassen, sowie seine Widerstandsfähigkeit in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, wie zum Beispiel während der Pandemie 2020, als das Unternehmen ein Wachstum von 19 % verzeichnete.

Zur Unterstützung seines Erfolgs kann Invibes zudem von seiner einzigartigen Technologie profitieren, die um ein integriertes Ökosystem namens «Connected Walled Garden» gebaut ist. Die auf firmeneigenen Algorithmen basierende Technologie ist ein bedeutender Vorteil und ein Unterscheidungsmerkmal, das es dem Unternehmen ermöglicht, sich im Ökosystem der digitalen Werbung als einzigartiger Akteur abzuheben.

Zusätzlich zu diesem starken technologischen Kapital kann sich Invibes auch auf solide und bewährte Grundlagen verlassen, die seit der Gründung des Unternehmens zu seinem Erfolg beigetragen haben: Innovation als Quelle für Leistung und Effizienz von Werbekampagnen und Nutzerengagement

Ein internationales Netzwerk in 15 Ländern, das einen marktübergreifenden Ansatz und die Implementierung von europaweiten Systemen ermöglicht, die von den großen internationalen Marken gewünscht werden

Ein Publisher-Netzwerk, das eine unvergleichliche Reichweite für Kampagnen bietet

Erfahrene und kundenorientierte Teams

Eine ständig wachsende Liste treuer Kundinnen und Kunden, die von den Lösungen von Invibes Advertising überzeugt sind, da die Ergebnisse daraus weit über Marktstandards und Erwartungen liegen

Aufgrund der Stärke dieser strukturellen Elemente ist Invibes zuversichtlich, dass der Umsatz 2023 weiterwachsen und das Unternehmen zu einem positiven EBITDA für dieses Jahr zurückkehren wird.



Über Invibes Advertising Invibes Advertising (Invibes) ist ein internationales Technologieunternehmen, das sich auf innovative digitale Werbung spezialisiert hat.

Invibes basiert auf der Philosophie, dass Werbung nur dann effizient ist, wenn sie wirklich innovativ ist und die Nutzer auf natürliche Weise anspricht. Invibes hat eine integrierte Technologieplattform entwickelt, mit der Marken Verbraucher durch wirkungsvolle In-Feed-Werbung erreichen können.

Invibes liefert Werbung, die positive Aufmerksamkeit erzeugt, indem es die Power von Big Data, innovativen In-Feed-Formaten, großer Reichweite und umfangreichen Informationsdiensten nutzt.

Als Vorreiter in Sachen nachhaltiger Werbung bietet Invibes mit seinem Carbon-Neutral-Label auch eine einzigartige Lösung zum Ausgleich von Kampagnenemissionen.

Um mit einigen der größten Marken der Welt wie Amazon, Bacardi, Dell, IKEA und Toyota zusammenarbeiten zu können, sind wir auf noch großartigere Menschen angewiesen. Bei Invibes bemühen wir uns um ein energiegeladenes, offenes Umfeld, das eine Kultur der Ideenfindung, des Wachstums und der GoodVibes fördert, die direkt auf unsere Kunden übergeht.

Invibes Advertising ist an der Euronext-Börse gelistet (Ticker: ALINV - ISIN: BE0974299316)

Ansprechpartner für Financial und Corporate:



Kris Vlaemynck, Co-CEO

kris.vlaemynck@invibes.com



Ende der Medienmitteilungen