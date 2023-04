DJ Stellantis bietet US-Mitarbeitern Abfindungen an

Von Ryan Felton und Nora Eckert

NEW YORK (Dow Jones)--Der Autokonzern Stellantis will Werksarbeitern und Angestellten in Nordamerika Abfindungsangebote unterbreiten. Durch den Abbau von Arbeitsplätzen sollen die Kosten in einigen Bereichen gesenkt und der Übergang zu Elektrofahrzeugen finanziert werden, wie aus einer internen Mitteilung des Unternehmens hervorgeht. Stellantis, in den USA mit den Marken Chrysler, Dodge und Ram bekannt, werde bestimmten Angestellten mit mindestens 15 Jahren Berufserfahrung freiwillige Ausstiegspakete anbieten, heißt es in einer E-Mail von Mark Stewart, Chief Operating Officer in Nordamerika.

Die E-Mail, die vom Wall Street Journal eingesehen werden konnte, sei am Mittwochmorgen an die Mitarbeiter verschickt worden. Weitere Einzelheiten sollen in der nächsten Woche bekannt gegeben werden. Die Gesamtzahl der abzubauenden Stellen wurde in der Mail nicht genannt.

Eine Sprecherin des Unternehmens sagte, dass die Abfindungen 31.000 Angestellten und 2.500 Arbeitern in den USA und Kanada angeboten werden. "Der Wettbewerb ist hart, und die Kosten der Elektrifizierung können nicht an die Kunden weitergegeben werden", schrieb Stewart in der Nachricht.

April 26, 2023 11:34 ET (15:34 GMT)

