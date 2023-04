Schlafen und Essen gehören zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Im Schlaf kann man sich an letzterem bereichern, zumindest an der Börse. Anleger müssen dafür nur auf Aktien aus der Lebensmittelbranche setzen. Welche Werte den Hunger nach Rendite stillen, verrät Trendfolger Michael Proffe. Der Ernährungssektor birgt große Chancen für Anleger. Schließlich wächst die Weltbevölkerung und muss ernährt werden. Hin und wieder auch von Snacks oder Fast Food. Zumindest sind einige Player aus dem Bereich interessant für Anleger. Die Aktienkurse von General Mills, Hershey und McDonald's haben in den letzten Jahren stark zugelegt und machen Appetit auf noch mehr. Ob der Einstieg sich überhaupt noch lohnt, erfahren Sie im Interview.