Die Investition von TA unterstützt Diatechs Expansion der Präzisionsmedizin-Diagnostik auf den globalen Markt

Diatech Pharmacogenetics ("Diatech" oder das "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen im Bereich der Pharmakogenetik und der Präzisionsdiagnostik von Krebs, gab heute bekannt, dass TA Associates ("TA"), ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen, eine endgültige Vereinbarung über eine strategische Wachstumsinvestition in das Unternehmen unterzeichnet hat. Im Rahmen dieser Transaktion gibt der Minderheitsbeteiligte Alto Partners seine Beteiligung an dem Unternehmen vollständig auf. Das Gründer- und Managementteam von Diatech hält weiterhin die Mehrheit am Unternehmen halten und arbeitet eng mit TA zusammen.

Diatech produziert und vertreibt genomische Testlösungen zur Identifizierung von Genmutationen und genetischen Unterschieden, die Ziel von personalisierten Krebstherapien sind und das Ansprechen der Patienten auf bestimmte Behandlungen beeinflussen. Mit diesen Tests will Diatech die Wirksamkeit der Krebsmedizin durch personalisierte Diagnosen und Behandlungen erhöhen.

"Wir freuen uns, TA in einer Zeit großer Fortschritte in der Präzisionsmedizin bei uns zu begrüßen", sagte Fabio Biondi, Gründer und President von Diatech. "TA verfügt über umfangreiche operative Erfahrung und ein umfassendes globales Netzwerk, das für die Beschleunigung unseres internationalen Wachstums und unserer Produktinnovation von entscheidender Bedeutung sein wird. Wir danken auch Alto Partners dafür, dass sie uns geholfen haben, diesen Meilenstein auf unserem Wachstumspfad zu erreichen."

Das 1996 gegründete Unternehmen Diatech hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet und gehört heute zu den führenden Akteuren auf dem EU-Markt für onkologische Diagnostik. Die Investition von TA unterstützt Diatechs kontinuierliche Entwicklung von marktführenden diagnostischen Lösungen und Reagenzien in den verschiedenen Bereichen der Pharmakogenetik sowie seine globalen Wachstumsinitiativen und stärkt die Position des Unternehmens als führendes Unternehmen auf dem schnell wachsenden Markt der Molekulardiagnostik.

"Angesichts der technologischen Verbesserungen und der zunehmenden Verlagerung auf die Präzisionsmedizin sind weitere Fortschritte im Bereich der Genomtests unerlässlich", so Oliva Alberti, CEO von Diatech. "Diese strategische Partnerschaft mit TA versetzt uns in die Lage, die Reichweite unserer bestehenden Produkte und Dienstleistungen zu vergrößern und gleichzeitig eine sinnvolle Expansion in internationale Märkte vorzunehmen."

"Diatechs umfassendes, marktführendes Produktportfolio unterstreicht das Engagement des Unternehmens für einen rigorosen und differenzierten Forschungs- und Entwicklungsprozess, der konsequent zur Wertschöpfung beiträgt", erklärte Lovisa Lander, Director von TA. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Fabio, Oliva und dem gesamten Managementteam und darauf, das internationale und inländische Wachstum von Diatech zu unterstützen."

"Die bewährte Erfolgsbilanz und die führende Position des Unternehmens am Markt sind Beleg dafür, dass es bestens aufgestellt ist, um organische und anorganische Wachstumschancen zu nutzen und seinen adressierbaren Markt und sein umfangreiches Produktportfolio zu erweitern", sagte Birker Bahnsen, Managing Director von TA und Leiter der Europe Healthcare Group des Unternehmens. "Wir freuen uns sehr, Diatech in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen."

"Seit unserer Investition im Jahr 2021 hat Diatech ein starkes organisches Wachstum erzielt, in neue globale Märkte expandiert und sein Produktportfolio erweitert", so Enrico Ricotta, Senior Partner von Alto Partners. "Es war für uns ein Privileg, mit dem gesamten Diatech-Team zusammenzuarbeiten, und wir wünschen ihnen das Beste für ihren weiteren Erfolg in Partnerschaft mit TA."

Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2023 erwartet, sofern die üblichen behördlichen Genehmigungen vorliegen.

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

Über Diatech Pharmacogenetics

Diatech Pharmacogenetics ist ein führendes italienisches Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von molekularen Diagnoseinstrumenten für die onkologische Präzisionsmedizin. Das 1996 gegründete Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, komplexe molekulardiagnostische Verfahren durch simple End-to-End-Lösungen zu vereinfachen, von der Nukleinsäureextraktion über die molekulare Analyse bis hin zur abschließenden Berichterstattung. Diatech hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet und gehört heute zu den führenden Akteuren auf dem EU-Markt für onkologische Diagnostik. Erfahren Sie mehr unter www.diatechpharmacogenetics.com

Über TA

TA Associates ("TA") ist ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf die Steigerung des Wachstums profitabler Unternehmen konzentriert. Seit 1968 hat TA in mehr als 560 Unternehmen in den fünf Zielbranchen Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Konsumgüter und Unternehmensdienstleistungen investiert. Unter Einsatz seiner umfassenden Branchenkenntnisse und strategischen Ressourcen arbeitet TA mit Managementteams auf der ganzen Welt zusammen, um hochwertigen Unternehmen zu helfen, dauerhafte Werte zu schaffen. Das Unternehmen hat bis heute 48,6 Milliarden Dollar an Kapital eingeworben und verfügt über mehr als 150 Investmentexperten in Niederlassungen in Boston, Menlo Park, Austin, London, Mumbai und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie unter www.ta.com.

Über Alto Partners

Alto Partners SGR ist ein unabhängiges Unternehmen, das von einem multidisziplinären Expertenteam kontrolliert wird und Private-Equity-Fonds fördert und verwaltet, die in kleine bis mittelgroße italienische Unternehmen investieren. Alto Partners ist ein erfahrener, professioneller und zuverlässiger Partner bei der Unterstützung der mittel- bis langfristigen Entwicklung unserer Portfoliounternehmen. Alto Partners SGR arbeitet mit Industriefamilien und Managern zusammen, um den Generationswechsel und Wachstumsprogramme zu begleiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.altopartners.it.

