HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druck hat im vergangenen Geschäftsjahr 2022/23 noch stärker zugelegt als zuletzt erwartet. Der Umsatz sei in den zwölf Monaten bis Ende März von knapp 2,2 Milliarden Euro im Vorjahr auf rund 2,4 Milliarden Euro geklettert, teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen überraschend am Mittwoch in Heidelberg mit. Der Erlös lag damit leicht über der Zielsetzung von circa 2,3 Milliarden Euro. Auch die Marge basierend auf dem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) habe mit rund 8,5 (Vorjahr 7,3) Prozent über der Prognose von mehr als 8 Prozent gelegen.

Unter dem Strich zog der Gewinn von 33 Millionen Euro auf rund 90 Millionen Euro an und damit deutlich stärker, als zuletzt am Markt erwartet worden war. Die Gründe für den starken Gewinnanstieg liegen im verbesserten operativen Gewinn und einmalige Entlastungen im Finanz- und Steuerergebnis. Detaillierte Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr will der Konzern am 14. Juni veröffentlichen./zb/nas