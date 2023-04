Der DAX ist am heutigen Freitag bis 15.694 Punkte gefallen, konnte in der Folge aber wieder deutlich ansteigen und bei 15.795 Punkten aus dem Handel gehen. Dazu mit einer bullischen Tageskerze direkt am 10er-EMA. Es sind eher weiter steigende Kurse zu erwarten. An der Lage hat sich wenig geändert. Long-Positionen bieten sich weiterhin im Bereich um den 10er-EMA an. Und solange der 10er-EMA weitgehend verteidigt werden kann, sind weiter steigende ...

