Nach Darstellung des Analysten Jan Bauer von Warburg Research hat die PNE AG das Finanzinstitut Nomura damit beauftragt, einen Käufer für das US-Geschäft des Unternehmens zu finden. Nach Aussage des Managements gebe es bereits mehrere unverbindliche Angebote für die 4-GW-Pipeline von PNE. Da ein Verkauf des Geschäftsbereichs in der jüngsten Guidance nicht berücksichtigt werde, erwarte Warburg durch den Sondereffekt eine Anhebung der Guidance. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 26,60 Euro und erneuert das Rating "Buy".



