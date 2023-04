Fusion Risk Management, Inc. ("Fusion" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von Cloud-basierter Software und Dienstleistungen für betriebliche Ausfallsicherheit, Geschäftskontinuität und Risikomanagement, gab heute eine strategische Wachstumsinvestition von Great Hill Partners, einer führenden wachstumsorientierten Private-Equity-Gesellschaft, bekannt. Die Mehrheitsinvestition wird es Fusion ermöglichen, seine Fähigkeiten zur Markteinführung und Produktinnovation zu verbessern und gleichzeitig die Verfolgung mehrerer attraktiver organischer und anorganischer Wachstumsmöglichkeiten weiter zu beschleunigen. Der bisherige Investor Vista Equity Partners ("Vista") wird zusammen mit Catalyst Investors und Level Equity Management ein bedeutender Minderheitsaktionär von Fusion bleiben. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Fusion ist in den letzten Jahren schnell gewachsen, da Unternehmen in regulierten und nicht regulierten Endmärkten von reaktiven Ansätzen zu proaktiven Echtzeit-Frameworks übergehen, die Risiken über Mitarbeiter, Dritte, Prozesse und Technologien hinweg zusammenführen. Die führende Plattform des Unternehmens gibt den mehr als 400 Blue-Chip-Kunden das Wissen und die Arbeitsabläufe an die Hand, die sie benötigen, um Bedrohungen besser einzudämmen, Ausfallzeiten zu minimieren, die betriebliche Widerstandsfähigkeit aufrechtzuerhalten und kritische Abläufe angesichts unerwarteter Krisen wie Pandemien, geopolitischen Ereignissen, Naturkatastrophen, Cyberangriffen und mehr aufrechtzuerhalten.

"Da sich die Risikolandschaft ständig weiterentwickelt, benötigen Unternehmen heute mehr denn je ein agiles und flexibles Rahmenwerk für die operative Widerstandsfähigkeit, um Störungen zu bewältigen und nachhaltiges Wachstum zu fördern", sagte Michael Campbell, CEO von Fusion Risk Management. "Der heutige Meilenstein ist ein Beweis für die Fähigkeiten von Fusion, datengestützte, umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, die es den Kunden ermöglichen, dynamische Pläne zu entwickeln und proaktiv mit den Risiken und Störungen umzugehen, die zum ‚Geschäftsalltag' geworden sind. Wir sind zuversichtlich, dass Great Hill ein unschätzbarer Partner sein wird, wenn wir seine umfassende Branchenexpertise und Ressourcen nutzen, um das Potenzial unserer Plattform weiter zu erschließen und unsere Mission zu beschleunigen, echte Unternehmensresilienz Realität werden zu lassen."

"Fusion ist ein klarer Marktführer im Bereich Risikomanagement, der seinen Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert bietet, indem er ihnen die umfassenden Tools zur Verfügung stellt, die sie benötigen, um bewusster, gewappneter und widerstandsfähiger zu werden", sagte Chris Busby, Managing Director bei Great Hill. "Das Unternehmen entspricht genau dem Profil der Art von Unternehmen, in die wir investieren wollen: wachstumsstarke Unternehmen, die einen transformativen Wandel in ihren Branchen vorantreiben. Dank unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Software und Wachstumsinvestitionen verfügt Fusion über ein enormes Potenzial, die sich bietenden Chancen im Rahmen der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zu nutzen und seine starken, langjährigen Kundenbeziehungen weiter zu vertiefen. Wir freuen uns darauf, mit Michael, dem gesamten Management-Team und Vista zusammenzuarbeiten, um die Position von Fusion an der Spitze der Software für betriebliche Ausfallsicherheit und Risikomanagement zu stärken."

"Seit Beginn unserer Partnerschaft haben sich Fusion und Vista darauf konzentriert, das Unternehmen durch Produktinnovationen zu einer führenden Plattform zu machen und seine Vermarktungskapazitäten zu erweitern, um die wachsende Nachfrage der Kunden nach widerstandsfähigen Organisationen zu befriedigen", sagte René Yang Stewart, Co-Head des Endeavor Fund von Vista und Senior Managing Director. "Wir freuen uns sehr, diese Dynamik mit Great Hill Partners fortzusetzen und das nächste Kapitel der Wachstumsgeschichte von Fusion zu beginnen."

Neben Fusion Risk Management umfasst das Portfolio von Great Hill Partners an Unternehmenssoftwarefirmen unter anderem eloomi, BigChange, Auvik, Varicent, Totango und Intapp. Zu den früheren Software-Investitionen gehören Reflexis Systems, Reward Gateway, PlanSource, ZoomInfo und weitere.

William Blair Company fungierte als exklusiver Finanzberater von Fusion Risk Management. Kirkland Ellis LLP fungierte als Rechtsberater von Great Hill Partners und Fusion.

Über Fusion Risk Management, Inc.

Fusion Risk Management ist ein branchenführender Anbieter von Cloud-basierter Software für betriebliche Ausfallsicherheit, die Geschäftskontinuität und Wiederherstellung im Katastrophenfall, Risikomanagement, Informationstechnologie und Sicherheitsrisikomanagement, Krisen- und Störfallmanagement und vieles mehr umfasst. Seine Lösungen ermöglichen es Unternehmen, datengestützte Entscheidungen mit einem ganzheitlichen, agilen Ansatz zu treffen und ihr Markenversprechen durch Unterbrechungen zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter www.fusionrm.com.

Über Great Hill Partners

Great Hill Partners wurde 1998 gegründet und ist eine Private-Equity-Firma, die Investitionen in Höhe von 100 bis 500 Millionen US-Dollar in wachstumsstarke Unternehmen in den Bereichen Software, digitaler Handel, Finanztechnologie, Gesundheitswesen und digitale Infrastruktur anstrebt. Mit Niederlassungen in Boston und London hat Great Hill mehr als 12 Milliarden Dollar an Zusagen erhalten und in mehr als 95 Unternehmen investiert, wobei das Unternehmen eine umfangreiche Erfolgsbilanz beim Aufbau langfristiger Partnerschaften mit Unternehmern vorweisen kann und flexible Ressourcen bereitstellt, um mittelständischen Unternehmen bei der Skalierung zu helfen. Great Hill wurde für seine führende Rolle in der Branche anerkannt und belegte Platz 3 im HEC Paris-Dow Jones Mid-Market Buyout Performance Ranking 2022, das die Fondsperformance von 563 führenden Private-Equity-Firmen zwischen 2009 und 2018 bewertet. Weitere Informationen, einschließlich einer Liste aller Investitionen von Great Hill, finden Sie unter www.greathillpartners.com.

Über Vista Equity Partners

Vista ist eine führende globale Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 96 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2022). Das Unternehmen investiert ausschließlich in Unternehmenssoftware, Daten und technologiegestützte Organisationen über Private-Equity-, Permanent-Capital-, Kredit- und Public-Equity-Strategien und verfolgt dabei einen Ansatz, bei dem die Schaffung eines dauerhaften Marktwerts zum Nutzen seines globalen Ökosystems von Investoren, Unternehmen, Kunden und Mitarbeitern im Vordergrund steht. Die Investitionen von Vista stützen sich auf eine beträchtliche langfristige Kapitalbasis, Erfahrung in der Strukturierung technologieorientierter Transaktionen und bewährte, flexible Managementtechniken, die nachhaltiges Wachstum fördern. Vista ist davon überzeugt, dass die transformative Kraft der Technologie der Schlüssel zu einer noch besseren Zukunft ist ein gesünderer Planet, eine intelligentere Wirtschaft, eine vielfältige und integrative Gemeinschaft und ein breiterer Weg zum Wohlstand. Weitere Informationen finden Sie unter vistaequitypartners.com. Folgen Sie Vista auf LinkedIn, @Vista Equity Partners und auf Twitter, @Vista_Equity.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230426005273/de/

Contacts:

Für Fusion:

Terese Fernandez

Fusion Risk Management

917.640.1016



Für Great Hill Partners:

Danya Al-Qattan Zachary Tramonti Kevin Siegel

greathill@fgsglobal.com

(212) 687-8080



Für Vista Equity Partners:

Brian W. Steel

media@vistaequitypartners.com

(212) 804-9170