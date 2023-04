Die Übernahme ist der aktuellste Meilenstein im Zuge des signifikanten Wachstums und der globalen Expansion von Everstream

Everstream Analytics, das globale Softwareunternehmen für Einblicke in die Lieferkette und Risikoanalysen, gab heute die Übernahme von BlueNode bekannt. BlueNode automatisiert die Anreicherung intermodaler Logistikdaten mit einer KI-gestützten Bereinigungs- und Integrations-Engine, die zur Optimierung der Logistik beiträgt und die Messung von CO2-Emissionen und die Berichterstattung darüber erleichtert. BlueNode verbindet den Informationsfluss mit dem Warenfluss und sorgt so für eine höhere Datentransparenz, -zuverlässigkeit und -verfügbarkeit, die die Grundlage für zeitkritische strategische Entscheidungen bilden.

Everstream Analytics bietet Unternehmen heute Transparenz auf allen Ebenen, eine permanente Risikoüberwachung und prädiktive Supply Chain Intelligence. Mit der Übernahme von BlueNode wird Everstream diese Einblicke um die Fähigkeit erweitern, strategische Entscheidungen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Seeverkehr zu treffen, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Transportzeit, Kosten und Umweltauswirkungen zu erreichen. Die in Zusammenarbeit mit den Hafenbehörden weiterentwickelten Fähigkeiten von BlueNode sorgen für eine bessere Datenqualität in dem weitläufigen, fragmentierten, vorgelagerten Markt der Verlader, Spediteure, 3PLs, Zollagenten und Transportmarktplätze sowie der nachgelagerten intermodalen Partner. Dem öffentlichen Sektor ermöglichen die Lösungen von BlueNode die Zusammenführung von häufig unzusammenhängenden Daten aus verschiedenen Quellen, wodurch Informationen bezüglich der Einhaltung von Vorschriften in den Bereichen Handel, öffentliche Gesundheit und Wirtschaftspolitik gewonnen werden können.

"Wir wollen Unternehmen dabei helfen, die effizientesten und stabilsten Lieferketten der Welt zu betreiben und zugleich bedeutende Fortschritte bei ihren Nachhaltigkeitszielen zu erzielen", so Julie Gerdeman, CEO von Everstream. "Als einziger Anbieter, der eine wirkliche End-to-End-Transparenz und ein Risikomanagement in den Bereichen Planung, Beschaffung und Logistik bietet, unterstützen wir Unternehmen beim Aufbau einer nachhaltigen Lieferkette. Liefertransparenz ist der Schlüssel zum Verständnis kritischer Beziehungen und des weltweiten Warenflusses."

Förderung von Nachhaltigkeit in der Lieferkette

Everstream Discover unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften, der Auswahl nachhaltigerer Lieferanten und der Schaffung widerstandsfähiger Lieferketten. Ein eigens gebildetes Team für angewandte Meteorologie hilft bei der strategischen Planung der Lieferkette auf Basis von langfristigen Klimavorhersagen. Die Fähigkeit von BlueNode, Kohlenstoffemissionen zu messen und den nachhaltigen Betrieb von Handelskorridoren fortlaufend zu überwachen und zu analysieren (z. B. CO2e und anderes Monitoring), ist in seiner jetzigen Form und im Zuge seiner Weiterentwicklung eine natürliche Erweiterung des Engagements von Everstream, Lieferketten schneller, intelligenter, schlanker und nachhaltiger zu gestalten.

Durch die Übernahme bietet Everstream nun:

Ein besseres Verständnis der Leistung von Schiffen und deren Analyse, die Optimierung von Hafenanläufen und eine durchgängige Transparenz der Fracht mit Hilfe von Betriebsdaten der Häfen.

Die Automatisierung der Bereinigung von Seefrachtdaten aus Frachtbriefen, Zollerklärungen und anderen Dokumenten im EDI-, XML-, Tabellenkalkulations- und Papierformat, wodurch ein arbeitsintensiver und fehleranfälliger Prozess reduziert wird.

Eine genaue Messung der Kohlenstoff- und Scope-3-Emissionen von Häfen, Terminalbetreibern, Schifffahrts- und Eisenbahnunternehmen, Verladern und Handelsbehörden.

Einblicke zur Erkennung und Diagnose von Anomalien in Handelsdaten, einschließlich Fälschungen, Betrug oder Verstößen gegen das Gefahrgutrecht.

Everstream gab vor kurzem eine Series B-Finanzierung in Höhe von 50 Millionen bekannt, mit der die Nachhaltigkeit der globalen Lieferkette beschleunigt werden soll. Außerdem wurde Everstream als eines der World's Most Innovative Companies für seine Anwendung von KI und prädiktiver Analytik zur Antizipation und Reduzierung des gesamten Spektrums von Risiken in der globalen Lieferkette ausgezeichnet.

Weitere Informationen über Everstream finden Sie unter www.everstream.ai.

Über Everstream Analytics

Everstream Analytics setzt den weltweiten Standard für die Lieferkette. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz und prädiktiver Analytik auf seinen immensen proprietären Datensatz liefert Everstream die prädiktiven Erkenntnisse und Risikoanalysen, die Unternehmen für den Aufbau einer intelligenteren, autonomeren und nachhaltigen Lieferkette benötigen. Everstreams zuverlässige Lösung lässt sich in Beschaffungs-, Logistik- und Business-Continuity-Plattformen integrieren und liefert so die kompletten Informationen, genauere Analysen und präzisere Vorhersagen, die erforderlich sind, um die Lieferkette in einen Unternehmenswert zu verwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.everstream.ai/.

