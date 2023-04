Durch die neuesten Software-Updates können Anwender Projektdaten aus dem Änderungsmanagement mit Finanzprognosen verknüpfen, Kosten und Risiken in Echtzeit über digitale Dashboards verfolgen und die Grundlage für KI-gesteuerte Prognoseprojekte schaffen.

InEight Inc., ein weltweit führender Anbieter von Software für das Bauprojektmanagement, hat neue Innovationen angekündigt, die bei der weiteren Umsetzung seiner Strategie die Verknüpfung von 16 wichtigen Geschäftsprozessen des Projektmanagements auf einer zentralen, integrierten Plattform zum Einsatz kommen. Die neuen Funktionen bieten Transparenz in allen Bauprojektphasen. Zu diesem Zweck werden Live-Dashboards eingesetzt, die Umfang, Kosten und Zeitplan des Projekts darstellen und als Datenbasis für künstliche Intelligenz dienen, um aus vergangenen Projekten zu lernen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230424005995/de/

InEight Innovations Bigger Picture (Photo: Business Wire)

Eine umfassende Bauleitungsplattform, die sich aus umfangreichem Know-how aus der Baubranche speist, wird immer häufiger als überlegene Alternative zu einer Vielzahl von Einzellösungen angesehen, die nur lose zu einem Netz unterschiedlicher Technologien verbunden sind, deren Wartung sich schwierig gestaltet. Durch die Verknüpfung durchgängiger Geschäftsprozesse von der Kalkulation bis zur Budgetierung, vom Vertrags- bis zum Änderungsmanagement und von der Dokumentenkontrolle bis zur Übergabe ermöglicht sie Bauträgern, Bauunternehmern und Ingenieuren die Durchführung intelligenter Investitionsprojekte, die schnell auf Veränderungen reagieren und eine beispiellose Zusammenarbeit und Transparenz zwischen den Beteiligten ermöglichen.

Zu den neuen Innovationen zählt eine erheblich erweiterte Version von InEight Explore, die digitale Live-Dashboards bietet und einen umfassenden Einblick in Projektfortschritt, Kosten, Zeitpläne, Änderungen und Risiken für ganze Projekte und Portfolios ermöglicht. Die Nutzer können auf einfache Weise ganz ohne Datenbank- oder Programmierkenntnisse projektspezifische KPIs, Metriken und Dashboards definieren, da die InEight-Dashboards auf Microsoft Power BI basieren. Diese spezielle Self-Service-Strategie für Dashboards und Projektanalysen ist ein Schlüsselelement für die erhöhte Transparenz und Kooperationsfähigkeit, die durch die InEight-Plattform ermöglicht wird.

Der Einblick in Daten aus aktuellen Projekten erstreckt sich auch auf abgeschlossene Projekte. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für den Vergleich und für eine Validierung von Projektplänen anhand von Daten aus der Vergangenheit. Die vernetzte Datenstrategie von InEight schafft für Bauunternehmen die Grundlage für den Aufbau einer enorm wertvollen Wissensbibliothek, die für das "Training" von KI-Modellen zur Ergänzung der menschlichen Intelligenz genutzt werden kann. InEight setzt bereits KI ein, um neue Projektpläne zu erstellen und Vorschläge zu unterbreiten. Der zukünftige Einsatz von KI ist für eine Vielzahl von Arbeitsabläufen geplant, die Umfang, Kosten und Zeitplanung betreffen.

Brad Barth, Chief Product Officer von InEight, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Der Druck auf Budgets und Zeitpläne von Investitionsprojekten nimmt stetig zu, was einen steigenden Bedarf an präziseren, stärker risikoabhängigen Projektplänen und an effizienterer Leistung zur Folge hat. InEight hat sich zum Ziel gesetzt, diese Herausforderungen mithilfe einer vernetzten Projektmanagement-Plattform zu bewältigen. Diese beseitigt Reibungsverluste in Arbeitsabläufen und unterstützt alle Beteiligten dabei, das große Ganze zu überblicken, damit besser vorhersehbare Projektergebnisse erzielt werden können."

Über InEight

InEight ist ein Anbieter von praxisbewährter Projektmanagementsoftware für Bauträger, Bauunternehmen, Bauingenieure und Architekten. Mehr als 575.000 Anwender und über 850 Kunden aus aller Welt verlassen sich auf die Echtzeitinformationen von InEight, mit denen sie Risiken besser beherrschen und Projekte während ihres gesamten Lebenszyklus im Zeit- und Kostenrahmen halten können.

InEight hat weltweit Projekte mit einem Volumen von über 1 Billion US-Dollar in den Bereichen Infrastruktur, öffentlicher Sektor, Energie und Strom, Öl, Gas und Chemie, Bergbau und Handel unterstützt von der Vorplanung bis zur Konstruktion, von der Kalkulation bis zur Terminplanung und von der Ausführung bis zur Abnahme. Folgen Sie InEight auf LinkedIn oder besuchen Sie InEight.com, um weitere Informationen zu erhalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230424005995/de/

Contacts:

press@ineight.com

emily.sakamoto@aspectusgroup.com