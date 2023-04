Das Unternehmen engagiert sich weiterhin entschieden für eine Kultur und ein Kundenerlebnis der Integrität, Verantwortlichkeit, Zuverlässigkeit und des Schutzes durch strenge Qualitäts- und Sicherheitsprozesse, um Tausende von Kunden weltweit erfolgreich zu betreuen

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Third-Party-Support-Anbieter für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner, feiert in diesen Tagen sein Engagement für die Erweiterung und Verbesserung von Qualitäts- und Informationssicherheitsprozessen sowie ein Jahrzehnt perfekt absolvierter ISO-27001- und ISO-9001-Audits, bei denen keine einzige Nichtkonformität festgestellt wurde. Rimini Street erfüllt weiterhin die höchsten Standards für Qualitätsprozesse und Informationssicherheit, die auf einer außergewöhnlichen Kultur der Integrität, der Verantwortlichkeit, der Zuverlässigkeit und des Schutzes basieren, wie sie von Tausenden von Kollegen bei Rimini Street auf der ganzen Welt praktiziert wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230426005197/de/

Rimini Street achieves 10 years of flawless ISO-27001 and ISO-9001 audits. (Graphic: Business Wire)

Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems nach ISO-9001 und perfekt absolvierte Audits ein idealer Rahmen für außergewöhnlichen und zuverlässigen Service

Im Jahr 2010 erhielt Rimini Street seine erste ISO 9001-Zertifizierung für das Qualitätsmanagementsystem (QMS) als "Drittanbieter von Unternehmenssoftware-Supportservices, insbesondere für das Onboarding von Kunden und Kundenumgebungen". In den Folgejahren erweiterte das Unternehmen seinen Tätigkeitsbereich auf das Client Onboarding und die Kundenbetreuung, den Aufbau von Kundenumgebungen, den Produktsupport für vom Anbieter gelieferten und vom Kunden angepassten Code, die Entwicklung und Bereitstellung von Fixes, die Forschung und Entwicklung sowie die Bereitstellung von weltweiten steuerlichen, rechtlichen und regulatorischen Updates und vieles mehr.

Das Engagement von Rimini Street und seine Investitionen in Prozessverbesserungen, Erweiterungen des Leistungsumfangs und die jährliche Rezertifizierung nach ISO-9001 sind Teil des stetigen Engagements des Unternehmens für Best-in-Class-Prozesse, mit denen sichergestellt wird, dass die Kunden stets einen qualitativ hochwertigen, äußerst reaktionsschnellen und zuverlässigen Service erhalten.

"Die volle Unterstützung und das Engagement von Unternehmen und Kollegen, beginnend bei unserem Führungsteam, in dem das Engagement des Unternehmens für die Förderung eines Umfelds und einer gemeinsamen Vision für die Qualitätssicherung zum Ausdruck kommt, ist der Schlüssel zu unserem Erfolg mit ISO-9001 und anderen Qualitätsprozessen, die wir entwickeln, einsetzen und kontinuierlich verbessern", sagte Heather Evans, Director of Global Management Systems bei Rimini Street. "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir ein branchenweit unübertroffenes Serviceniveau bieten können, das durch die besten vertraglichen Verpflichtungen auf Serviceebene gestützt wird und auf einem skalierbaren Erfolg für unsere Kunden und das Unternehmen beruht."

Ein Engagement für die Informationssicherheit auf der Basis des ISO-27001-Rahmenwerks schafft Vertrauen und Schutz für Kunden und andere Akteure

Im April 2013 hat Rimini Street unternehmensweit ein formelles Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) gemäß dem Rahmenwerk ISO 27001 eingeführt und ist bis dato der erste und einzige Anbieter von unabhängigen Softwaresupport-Services für Unternehmen, der die Zertifizierung nach ISO-27001 erhalten hat.

Das fachmännisch verwaltete ISMS von Rimini Street schließt Menschen, Prozesse und Technologien ein und dient als lebendiges Rahmenwerk für den Schutz der Daten des Unternehmens, darunter papierbasierte, cloudbasierte und digitale Daten. Die Führung und Überwachung des ISMS des Unternehmens basiert auf den drei Grundsätzen der Zertifizierung nach ISO-27001:

Vertraulichkeit

Integrität

Verfügbarkeit

Zum ISO-27001-Zertifizierungsprozess gehört eine vollständige Risikoabschätzung durch einen Dritten, mit der herausgefunden werden soll, wo potenzielle Sicherheitslücken bei der Sicherung von Informationsressourcen liegen könnten. Rimini Street hat seit der formellen Umsetzung des ISO-27001-Rahmenwerks in 10 aufeinanderfolgenden Jahren ein perfektes Audit-Ergebnis ohne jegliche Nichtkonformität erzielt. Das zeugt von starken Geschäfts- und Sicherheitsprozessen und einem Management, das die höchsten Standards für die Informationssicherheit zum Nutzen der Kunden und anderer Akteure einhält.

"Das ISO-27001-Rahmenwerk versetzt uns in die Lage, unsere Sicherheitslage zu verwalten, zu messen und kontinuierlich zu verbessern, während wir gleichzeitig unseren Kunden und anderen Stakeholdern ein sehr hohes Maß an Vertrauen und Sicherheit beim Schutz ihrer Systeme und Informationen bieten", sagte Darren Remblence, Vice President of Global Security bei Rimini Street. "Wir sind stolz auf die Qualitätssysteme und -prozesse, die wir nicht nur als Rahmenwerk implementiert haben, sondern auch ständig verbessern was durch ein Jahrzehnt erfolgreicher ISO-27001-Audits ohne jegliche Nichtkonformität bestätigt wurde."

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein weltweit tätiger Anbieter von End-to-End-Support, Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Third-Party-Support-Anbieter für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner. Das Unternehmen operiert auf der ganzen Welt und bietet eine umfassende Palette einheitlicher Lösungen für den Betrieb, die Verwaltung, den Support, die Anpassung, die Konfiguration, die Verbindung, den Schutz, die Überwachung und die Optimierung von Unternehmensanwendungs-, Datenbank- und Technologiesoftware an und versetzt seine Kunden in die Lage, bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, ihre Kosten erheblich zu reduzieren und Ressourcen für Innovationen umzuverteilen. Heute setzen bereits über 5.000 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen, der öffentliche Sektor und andere Organisationen aus einer Vielzahl von Branchen auf Rimini Street als zuverlässigen Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.riministreet.com. Vernetzen Sie sich auch mit Rimini Street auf Twitter, Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "voraussichtlich", "überzeugt sein", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem insbesondere Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich künftiger Ereignisse, künftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem nachteilige Entwicklungen in den anhängigen Rechtsstreitigkeiten und die mit der Rechtsverteidigung verbundenen Kosten oder etwaige neue Rechtsstreitigkeiten; Änderungen im Geschäftsumfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen von wirtschaftlichen Rezessionstrends und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die die Branche, in der Rimini Street tätig ist, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, beeinflussen; die Entwicklung im Bereich Unternehmenssoftware-Management und Support für unsere bestehenden und potenziellen Kunden und unsere Fähigkeit, Kunden anzuwerben und zu binden und weiter in unseren Kundenstamm vorzudringen; erheblicher Wettbewerb in der Branche für Software-Support-Services; die Kundenakzeptanz unseres erweiterten Portfolios an Produkten und Dienstleistungen, einschließlich der Produkte und Dienstleistungen, deren Einführung geplant ist; unsere Fähigkeit, Umsatzwachstum oder Rentabilität zu erzielen oder aufrechtzuerhalten und unsere Umsatzkosten zu verwalten; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes und kundenseitige Erwartungen von Einsparungen im Verhältnis zur Beauftragung anderer Anbieter; Schwankungen in der Zeitplanung unserer Verkaufszyklen und Risiken in Verbindung mit Beibehaltungsquoten; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Management-Teams von Rimini Street; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter und wichtiges Personal anzuwerben und zu binden; Herausforderungen in Verbindung mit der rentablen Handhabung unseres Wachstums; unser Kapitalbedarf und unsere Fähigkeit, weiteres Kapital aufzunehmen oder Schulden zu günstigen Konditionen zu finanzieren, und unsere Fähigkeit, Cashflow aus dem Geschäftsbetrieb zu generieren, um Investitionen in unser Wachstum finanzieren zu können; die Auswirkungen von ESG-Angelegenheiten; Maßnahmen in Reaktion auf die anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und deren wirtschaftliche, betriebliche und finanzielle Auswirkungen auf unser Geschäft; Risiken in Verbindung mit globaler Geschäftstätigkeit, unsere Fähigkeit, nicht autorisierten Zugriff auf unsere Informationstechnologiesysteme und andere Cybersicherheitsbedrohungen abzuwehren, vertrauliche Daten unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein wirksames System interner Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum aufrechtzuerhalten, zu schützen und zu verbessern; Änderungen von Gesetzen und Bestimmungen, einschließlich Steuergesetzen, oder ungünstige Ergebnisse unserer Steuerpositionen oder unsere Unfähigkeit, angemessene Rücklagen für steuerliche Zwecke zu erstellen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen unter unserer Kreditfazilität und operativen Vereinbarungen zu unserem Geschäft und damit verbundene Zinssatzrisiken, einschließlich Unsicherheit durch den Übergang zu SOFR oder andere Zinssatz-Benchmarks; die Frage, ob wir über ausreichend liquide Mittel verfügen, um unseren Anforderungen zu genügen; Menge und Zeitpunkt etwaiger Aktienrückkäufe unter unserem Rückkaufsprogramm und unsere Fähigkeit, den Wert für unsere Aktionäre mittels eines derartigen Programms zu verbessern; Unsicherheit des langfristigen Werts der Wertpapiere von Rimini Street; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer aktuellen und künftigen Kunden stören. Hinzu kommen die Risiken und Unwägbarkeiten unter den Überschriften "Risikofaktoren" und "Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen" im Jahresbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-K, der am 1. März 2023 eingereicht wurde und regelmäßig durch zukünftige Jahresberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-K, Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q, aktuelle Berichte auf Formblatt 8-K und andere Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert wird. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich künftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

2023 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist ein eingetragenes Warenzeichen von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und weiteren Ländern. Überdies sind Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken Warenzeichen von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, erhebt Rimini Street keinen Anspruch auf Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit den Inhabern dieser Marken oder anderen hier erwähnten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230426005197/de/

Contacts:

Janet Ravin

VP, Global Communications

Rimini Street, Inc.

+1 702 285-3532

pr@riministreet.com