NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Überraschend starke Umsätze im ersten Quartal bei wie erwartet ausgefallenen Kosten des Börsenbetreibers hätten zu einem höher als vom Konsens prognostizierten operativen Ergebnis geführt, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management habe zudem avisiert, dass das obere Ende der Zielspannen für 2023 erreicht oder leicht übertroffen werden dürfte. Allerdings werde dies bereits im Schnitt von den Analysten erwartet./ck/he



