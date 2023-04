Deenova, Europas führender Anbieter von Lösungen für die Automatisierung von Medikamenten in Krankenhausapotheken, gab heute den Zuschlag bei zwei Ausschreibungen der UniHA in Frankreich für drei seiner marktführenden Lösungen ACCED bekannt, unter anderem für das Krankenhaus Drôme Vivarais in Montéléger und das Krankenhaus St-Marcellin.

Die mechatronische Lösung ACCED, die bereits in mehr als 60 französischen Krankenhäusern im Einsatz ist, ist ein vollautomatisches System, das die Vorbereitung und Abgabe von festen oralen Medikamenten in Einzeldosen ermöglicht. Es soll die Patientensicherheit verbessern, Medikationsfehler reduzieren und die betriebliche Effizienz maximieren, indem es sichere und zuverlässige Prozesse für die Zubereitung und Ausgabe von Medikamenten bietet. Darüber hinaus umfasst die Lösung eine Berichts- und Analyseplattform, die den Krankenhäusern datenbasierte Erkenntnisse zur Verbesserung der betrieblichen Leistung liefert.

Loic Bessin, Geschäftsführer von Deenova Frankreich: "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Lösungen für die automatisierte Medikamentendosierung auf die Krankenhäuser Drôme Vivarais und St-Marcellin in Frankreich erweitern können. Unser mechatronischer D3 ACCED-Roboter wurde speziell entwickelt, um die Sicherheit der Patienten, die betriebliche Effizienz und die finanzielle Rentabilität zu gewährleisten. Wir sind zuversichtlich, dass sowohl die Krankenhäuser als auch ihre Patienten in hohem Maße von unserer Lösung profitieren werden."

Das Krankenhaus St-Marcellin ist eine öffentliche Einrichtung für Pflege und Unterkunft, die in den Bereichen Medizin, Rehabilitation und Altenpflege ein anerkanntes hohes technisches Niveau bietet.

Das 1976 eröffnete Centre Hospitalier Drôme Vivarais (früher "Centre Hospitalier Le Valmont") ist eine auf Kinder- und Erwachsenenpsychiatrie spezialisierte öffentliche Gesundheitseinrichtung in der Gemeinde Montéléger, nur wenige Kilometer von Valence entfernt. Es verfügt über 240 Betten in einer Klinik, 11 Tageskliniken und 17 medizinisch-psychologische Zentren, darunter 11 teilstationäre therapeutische Einrichtungen, die sich auf 11 Städte der Region verteilen.

Deenova ist der führende Anbieter von mechatronischen (Roboter- und Automatisierungs-) Lösungen für die Rückverfolgbarkeit von Medikamenten und medizinischen Geräten auf RFID-Basis im Gesundheitswesen. Die einzigartigen, patentierten und vollständig integrierbaren Lösungen von Deenova haben und werden in hohem Maße dazu beitragen, den wachsenden Druck auf Gesundheitseinrichtungen zu mindern, gleichzeitig die Patientensicherheit zu verbessern, Therapiefehler zu reduzieren, Abfall und die Verschwendung von Medikamenten zu minimieren, die Kosten einzudämmen und die Lücke zwischen steigendem Patientenaufkommen und den Mangel an medizinischem Personal zu verkleinern. Deenova gewährleistet die Vereinfachung aller Prozesse im Zusammenhang mit der Verwaltung von Medikamenten und implantierbaren/einmal verwendbaren medizinischen Geräten mit einer erwarteten Kosteneinsparung zwischen 15 bis 25%.

Weitere Informationen zu den marktführenden Lösungen von Deenova finden Sie unter www.deenova.com.

