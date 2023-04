Alterntige einheimische Produkte gaben kontinuierlich den Ton an, reduzierten aber örtlich schon leicht die Liefermengen. Wie in den Vorwochen kamen aus Italien vorrangig Pink Lady, Royal Gala, Golden Delicious und Granny Smith. In geringen Mengen konnte örtlich auf französische, belgische und niederländische Partien zugegriffen werden, die das Angebot komplettierten. ...

