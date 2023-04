Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Personalie

Sergio P. Ermotti tritt am 30. April 2023 als Swiss Re Verwaltungsratspräsident ab und übergibt an Vizepräsident Jacques de Vaucleroy



27.04.2023 / 07:00 CET/CEST



Zürich, 27. April 2023 - Nach Ablauf der vereinbarten Übergabefrist wird Sergio P. Ermotti am 30. April 2023 als Präsident des Verwaltungsrats von Swiss Re zurücktreten, um sich auf seine Rolle bei UBS zu konzentrieren. Wie bereits angekündigt, leitet Jacques de Vaucleroy, Vizepräsident und Lead Independent Director, die Suche nach einem Nachfolger und wird in der Zwischenzeit den Vorsitz im Verwaltungsrat übernehmen. Sergio P. Ermotti, Verwaltungsratspräsident von Swiss Re sagt: "Es war eine grosse Ehre für mich, in den vergangenen zwei Jahren den Verwaltungsrat von Swiss Re zu führen, und ich möchte den Verwaltungsratsmitgliedern, der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitenden für ihr Engagement und ihre Unterstützung danken. Die strategischen Ziele von Swiss Re sind klar, und ich bin überzeugt, dass das Unternehmen bestens positioniert ist, um erfolgreich zu sein." Jacques de Vaucleroy, Vizepräsident und Lead Independent Director von Swiss Re sagt: "Im Namen des Verwaltungsrats danke ich Sergio für seine Führung in den vergangenen zwei Jahren und wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Rolle. Die Suche nach einem Nachfolger hat bereits begonnen. Ich bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen, den Übergang zu leiten, und freue mich sehr darauf, mit dem Verwaltungsrat und dem Management zusammenzuarbeiten, um die Strategie von Swiss Re voranzutreiben." Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com .

