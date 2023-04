Implenia AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/ESG

Implenia baut Position als Branchenführer für Nachhaltigkeit aus



27.04.2023





Neuer Nachhaltigkeitsbericht 2022 nach der Global Reporting Initiative publiziert | CO 2 -Fussabdruck der Gruppe erneut reduziert | Gefragte Expertise für Nachhaltigkeit in der Entwicklung, Planung und Ausführung | Sichere und moderne Arbeitsumgebung für Mitarbeitende Glattpark (Opfikon), 27. April 2023 - Implenia ist Branchenführer in Nachhaltigkeit, das zeigt der neue Nachhaltigkeitsbericht nach den Vorgaben der Global Reporting Initiative (GRI). Alle zwölf ambitionierten Nachhaltigkeitsziele, die sich Implenia bis 2025 gesetzt hat, sind gut auf Kurs. CO 2 -Fussabdruck erneut reduziert

Implenia reduzierte 2022 den CO 2 -Fussabdruck deutlich, von absolut 62'981 Tonnen CO 2 -Äquivalent im Basisjahr 2020 auf 50'672 Tonnen CO 2 -Äquivalent. Auch umsatzbereinigt bedeutet dies eine Reduktion um 10,5 Prozent. Implenia hat das Reporting des CO 2 -Fussabdrucks weiter geschärft. Es umfasst nun alle Märkte und sämtliche Scope 1- und Scope 2-Emissionen sowie erste Kennwerte zu den Scope 3-Emissionen . Ebenso hat Implenia 2022 das gesamte Portfolio seiner über 40 Entwicklungsprojekte in der Schweiz analysiert und den CO 2 -Fussabdruck berechnet. Die Analyse erfolgte auf den Grundlagen des SIA-Effizienzpfads Energie. Um die Treibhausgasemissionen weiter zu verringern, wurden wesentliche Optimierungen eingeleitet. Die Ergebnisse dieser Portfolioanalyse ermöglichen es, die wichtigsten Hebel zur Dekarbonisierung zu identifizieren und eine ambitionierte Dekarbonisierungsstrategie zu verfolgen. Mit Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von Werkhöfen und Produktionsanlagen erzeugt Implenia selbst Solarstrom. 2022 waren es mehr als 1,3 Gigawattstunden Ökostrom, ein Zuwachs von über 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gefragte Expertise in der Entwicklung, Planung und Ausführung

Neben der Immobilienentwicklung wird Planungs- und Ausführungskompetenz für nachhaltige Immobilien und Infrastruktur von privaten und öffentlichen Kunden immer stärker nachgefragt, insbesondere für grosse und komplexe Projekte. So entwickelt Implenia im Auftrag von Ina Invest direkt beim Bahnhof Pratteln bei Basel (CH) einen neuen, nachhaltig gestalteten Stadtteil , realisiert den CO 2 -neutralen EUREF-Innovationscampus in Düsseldorf (DE) und spart beim Brenner-Basistunnel (AT) durch das lokale eigene Tübbingwerk 26'500 LKW-Fahrten ein. Für Berlin Decks (DE) errichtet Implenia 3'500 m2 regional produzierte Keramikfassade aus natürlichen Rohstoffen und bei der Erstellung eines neuen Sicherheitsstollens für den Strassentunnel «Crapteig» (CH) hat die Gruppe durch den Einsatz von Faserbeton zwei Drittel der CO 2 -Emissionen eingespart. «Es ist unsere Ambition und Teil unserer Werthaltung, den Wandel hin zu einer nachhaltigeren Industrie als Branchenführer zu prägen», sagt CEO André Wyss. «Die Kompetenz unserer Expertinnen und Experten für nachhaltige Immobilien und Infrastruktur wird von den Kunden auch als Dienstleistung immer stärker nachgefragt.» Sichere und moderne Arbeitsumgebung für Mitarbeitende

Implenia bietet seinen Mitarbeitenden eine sichere und moderne Arbeitsumgebung. Der Hauptsitz «Implenia Connect» in Glattpark (Opfikon) erhielt 2022 mit dem «Platinum»-Siegel die höchste Zertifizierung des internationalen WELL-Standards. Auch auf den Baustellen schafft Implenia ein nachhaltiges und gesundheitsförderndes Arbeitsumfeld und erreicht seit Jahren eine konstant abnehmende Unfallrate. 2022 lag der Wert bei 43 Unfällen pro Tausend Vollzeitstellen. Die relevanten ESG-Ratings wie Sustainalytics (Industry Top Rated) und MSCI (AAA) bestätigen die führende Position von Implenia als Branchenleader in der Nachhaltigkeit erneut. EcoVadis hat der Gruppe 2022 den Goldstatus verliehen. Ausserdem hat der Geschäftsbereich Real Estate Products 2022 erstmalig in der Immobilienbranche das Circular Globe Label «Advanced» erhalten. In der Genfer Gemeinde Satigny betreibt Implenia eine Plattform zur Aufbereitung von Aushub- und Rückbaumaterialien für ein wirkungsvolles Materialrecycling im Sinne der Kreislaufwirtschaft. (Bild: Implenia) Zum vollständigen Bericht: Nachhaltigkeitsbericht 2022

