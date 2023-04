DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VIESSMANN/CEO - CEO Max Viessmann hat den Verkauf des Kerngeschäfts des Familienunternehmens mit dem bevorstehenden Umbruch des Heizungsmarkts begründet. "Wir sind davon überzeugt, dass sich der Markt für Klimalösungen radikal verändern wird. Industrielle Größe wird künftig ein wichtiger Erfolgsfaktor", sagte er. Angesichts des Umbruchs sah er das Unternehmen allein zu schwach aufgestellt. "Wir haben zahlreiche Optionen sehr gründlich geprüft. Und glauben Sie mir, es hätte finanziell noch attraktivere Alternativen gegeben", sagte Viessmann mit Blick auf den Verkauf an den US-Konzern Carrier. (Handelsblatt)

VIESSMANN/GENEHMIGUNG - Der Vorsitzende der Monopolkommission, Jürgen Kühling, erwartet grünes Licht für die Übernahme der Klimatechniksparte von Viessmann durch einen US-Konzern. "Die Prüfung dieser Fusion durch die Kartellbehörden wird zeigen, ob damit Wettbewerbsprobleme verbunden sind. Es spricht nicht viel dafür", sagte Kühling. (Rheinische Post)

RYANAIR - Deutschland ist nach Einschätzung von Eddie Wilson, Chef der Airline Ryanair, der sich am schlechtesten erholende Luftfahrtmarkt in ganz Europa. "Und das liegt an den hohen Kosten durch gestiegene Steuern und Gebühren", sagte Wilson im Gespräch mit der FAZ. Zudem vermisse er finanzielle Anreize für Airlines, ihr Angebot wieder hochzufahren. Anderswo habe nicht nur Ryanair die bekommen, in der Bundesrepublik nicht. Sein Fazit: "Deutschland hat selbst die eigene Wettbewerbsfähigkeit in der Luftfahrt verringert." Die Folgen träfen Reisende, die mit weniger Angebot und höheren Preisen Vorlieb nehmen müssten. (FAZ)

DFL - Der Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) rückt näher. Die Eckpunkte einer möglichen Investoren-Partnerschaft sollen den 36 Profi-Klubs bei einer außerordentlichen DFL-Mitgliederversammlung am 24. Mai zur Entscheidung vorgelegt werden. Fristgemäß waren am Montag bei der Liga sogenannte indikative Angebote mehrerer Interessenten eingegangen. Bei den Interessenten soll es sich ausschließlich um Private-Equity-Firmen handeln. (Welt)

