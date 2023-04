Der amerikanische Energiekonzern Marathon Petroleum Corp. (ISIN: US56585A1025, NYSE: MPC) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,75 US-Dollar je Aktie ausschütten. Die nächste Auszahlung erfolgt am 12. Juni 2023 (Record date: 17. Mai 2023). Der Konzern zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet 3,00 US-Dollar an die Aktionäre. Beim derzeitigen Aktienkurs von 122,55 US-Dollar beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,46 Prozent (Stand: 26. ...

