Corporate News SNP startet erfolgreich ins Geschäftsjahr 2023 mit deutlichem Plus bei Auftragseingang, Umsatz und EBIT Auftragseingang liegt mit 58,3 Mio. € 32 % über dem Vorjahr

Konzernumsatz steigt im Q1 2023 um 15 % auf 47,1 Mio. € (Q1 2022: 41,0 Mio. €)

Software-Umsatz wächst überproportional um 27 %

EBIT steigt auf 2,5 Mio. € (Q1 2022: 1,1 Mio. €), EBIT-Marge auf 5,2 % (Q1 2022: 2,7 %)

Ausblick bestätigt: SNP geht für das Geschäftsjahr 2023 unverändert von einer positiven Geschäftsentwicklung aus Heidelberg, 27. April 2023 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein weltweit führender Anbieter von Software für digitale Transformationen, automatisierte Datenmigrationen und Datenmanagement im SAP-Umfeld, hat heute die Zwischenmitteilung für das erste Quartal 2023 vorgelegt und ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2023 gestartet: Die Umsatzerlöse legten gegenüber dem Vorjahr um 15 % auf 47,1 Mio. € zu. Zugleich stieg das EBIT trotz negativer Währungseffekte deutlich um 1,4 Mio. € auf 2,5 Mio. €. Damit verbesserte sich auch die EBIT-Marge auf 5,2 %. Auch der Auftragseingang ist mit einem Plus von 32 % deutlich angezogen. SNP setzt damit den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter erfolgreich fort. Dr. Jens Amail, CEO von SNP, kommentiert: "Immer mehr Kunden und Partner realisieren das signifikante Wertschöpfungspotential unserer Lösungen und sehen SNP als kritischen Erfolgsfaktor für ihren digitalen Transformationsprozess. Dies hat im vergangenen Quartal strategische Partnerschaftsvereinbarungen mit zwei Großkunden ermöglicht. Besonders erfreulich ist auch das überproportionale Wachstum außerhalb unserer Kernregion Zentraleuropa, was uns in unserer Internationalisierungsstrategie bestärkt. Einen signifikanten Anstieg sehen wir zudem bei den SAP S/4HANA-Projekten. Hier stiegen sowohl die Anzahl als auch die Projektvolumina." Zu der guten Geschäftsentwicklung haben insbesondere hohe Wachstumsraten im strategisch wichtigen Softwaregeschäft beigetragen. Die Umsatzerlöse von 15,4 Mio. € lagen rund 27 % über dem Vorjahr. Damit steuerten die Softwareumsätze 33 % des Gesamtumsatzes bei. Ausblick 2023 bestätigt: Wachstum bei Auftragseingang, Umsatz und EBIT SNP geht für das Geschäftsjahr 2023 unverändert von einer positiven Geschäftsentwicklung aus. Für das Gesamtjahr 2023 wird erwartet, dass im SNP-Konzern: der Auftragseingang sowie der Umsatz insbesondere von einer weiter an Marktakzeptanz gewinnenden Software- und Partnerstrategie getragen und die Wachstumsraten deutlich über denen des Vorjahrs liegen werden (Auftragseingang 2022: 193,6 Mio. €; Umsatz 2022: 173,4 Mio. €), allerdings nicht mit den Wachstumsraten des durch die beiden Großprojekte geprägten ersten Quartals. das EBITDA und das operative Ergebnis (EBIT) prozentual moderat stärker wachsen werden als die Umsatzerlöse (EBITDA 2022: 17,6 Mio. €, EBIT 2022: 6,8 Mio. €). Die ausführlichere Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2023 kann auf unserer Website unter https://investor-relations.snpgroup.com/de/publikationen/ abgerufen werden. Über SNP SNP (Ticker: SHF.DE) unterstützt Unternehmen weltweit dabei, das volle Potenzial ihrer Daten zu entfalten und ihre ganz individuelle Reise in eine digitale Zukunft zu gestalten. Mit der Data Excellence Platform CrystalBridge® und dem BLUEFIELD-Ansatz hat SNP einen umfassenden Branchenstandard geschaffen, um SAP-Systeme schneller und sicherer zu re-strukturieren, modernisieren und datengetriebene Innovationen in der Cloud zu realisieren. Weltweit vertrauen rund 1.800 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 21 der DAX40 und 95 der Fortune 500. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.400 Mitarbeitende an über 40 Standorten in 15 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 173,4 Mio. EUR.

