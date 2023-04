EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Delivery Hero nähert sich Profitabilitätsziel und verzeichnet Umsatzwachstum von 12% gegenüber dem Vorjahr



Alle Segmente von Delivery Hero mit Ausnahme von Asia weisen eine durchschnittliche GMV-Wachstumsrate von 16% im ersten Quartal 2023 auf, während Asia aufgrund der schwierigen COVID-Vergleichszahlen zum Vorjahr um 7% zurückging

Im ersten Quartal verzeichnete das Plattformgeschäft [1] des Unternehmens einen deutlichen Anstieg der Bruttogewinnmarge auf über 7% des Bruttowarenwertes (GMV)

des Unternehmens einen deutlichen Anstieg der Bruttogewinnmarge auf über 7% des Bruttowarenwertes (GMV) Die bereinigte EBITDA/GMV-Marge [2] des Unternehmens verbesserte sich um fast 250 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr und lag damit 30 Mio. EUR über dem Budget

des Unternehmens verbesserte sich um fast 250 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr und lag damit 30 Mio. EUR über dem Budget Delivery Hero legt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 fest und erwartet einen GMV-Wachstum von 5 bis 7% [3] sowie einen Anstieg des Gesamtumsatzes der Segmente um etwa 10%3; die Prognose für die bereinigte EBITDA/GMV-Marge wird für das Geschäftsjahr 2023 mit über 0,5% und für das zweite Halbjahr 2023 mit über 1% bestätigt, ebenso soll der Free Cash Flow während des zweiten Halbjahres 2023 die Gewinnschwelle erreichen

Berlin, 27. April 2023 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero", "das Unternehmen" oder "die Gruppe"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023 vorgelegt. Das Unternehmen machte weiterhin stetige Fortschritte in Richtung seiner Profitabilitätsziele, trotz eines herausfordernden Vergleichszeitraums, der durch die Auswirkungen der Aufhebung der COVID-Beschränkungen in Teilen Asiens, einschließlich Korea, erschwert wurde. Der Gesamtumsatz der Segmente wuchs um 12% gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 2,5 Mrd. EUR und übertraf damit den Anstieg des GMV von 2%3 im Vergleich zum Vorjahr auf 11,2 Mrd. EUR. Das GMV-Wachstum für die Delivery-Hero-Gruppe ohne das Segment Asia belief sich auf 16%3, dabei verzeichnete jedes der anderen Segmente ein zweistelliges Wachstum. Der GMV im Segment Asia hingegen ging aufgrund schwieriger COVID-Vergleichswerte zum Vorjahr um 7% zurück. Das Unternehmen stärkte außerdem seine Position in den meisten Ländern, in denen es tätig ist, darunter auch einige der größten. Dies sorgt für eine starke Dynamik zu Beginn des zweiten Quartals. Das Plattformgeschäft zeigt weiterhin eine starke Entwicklung und erzielte eine Bruttogewinnmarge von mehr als 7% des GMV. Die Kombination dieser Faktoren hat zu einer Verbesserung des bereinigten EBITDA der gesamten Gruppe um rund 250 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr auf -0,1% des GMV2 geführt und liegt damit 30 Mio. EUR über dem Budget.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Trotz vieler Herausforderungen, mit denen die gesamte Branche konfrontiert ist, haben wir ein starkes erstes Quartal verzeichnet. Wir haben unsere Position in zahlreichen Ländern, in denen wir tätig sind, erhöht und gleichzeitig die Profitabilität um 250 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Wir beobachten bereits einen vielversprechenden Start in das zweite Quartal und erwarten eine Beschleunigung des Wachstums in diesem Jahr und darüber hinaus. Es gibt immer noch ein enormes Potenzial, das Wachstum unseres Geschäfts in den kommenden Jahren anzutreiben, indem wir unseren Kundenstamm vergrößern, unsere Kohorten weiter verbessern und neue Geschäftsfelder hinzufügen."

Prognose 2023

Mit Blick auf den Rest des Jahres legt Delivery Hero seine GMV- und Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 vor und erwartet, sein Wachstum von Quartal zu Quartal zu beschleunigen, um für das Gesamtjahr einen wechselkursbereinigten Anstieg des GMV um 5-7%3 gegenüber dem Vorjahr zu erreichen. Gleichzeitig soll der Gesamtumsatz der Segmente wechselkursbereinigt um rund 10%3 im Vergleich zum Vorjahr wachsen. Im Einklang mit den Profitabilitätsplänen des Unternehmens bestätigt Delivery Hero seine frühere Prognose einer bereinigten EBITDA/GMV-Marge für die Gruppe von über 0,5% für das gesamte Geschäftsjahr 2023 und von über 1,0 % für das zweite Halbjahr 2023 sowie das Erreichen der Gewinnschwelle beim Free Cash Flow während der zweiten Jahreshälfte 2023. Auf längere Sicht bestätigt das Unternehmen seine langfristigen Ambitionen, bis 2030 eine bereinigte EBITDA/GMV-Marge von 5-8% auf Konzernebene zu erreichen.

Emmanuel Thomassin, CFO von Delivery Hero: "Es ist eine sehr spannende Zeit für Delivery Hero. Wir kommen unseren Profitabilitätszielen immer näher und können signifikante Fortschritte in diesem Bereich verzeichnen. Wir erwarten auch weiterhin, beim Free Cash Flow während des zweiten Halbjahres 2023 die Gewinnschwelle zu erreichen. Durch die Stärkung der operativen Effizienz und die Fokussierung auf die zahlreichen Hebel, die uns zur Verfügung stehen, sehen wir immer noch enormes Potenzial, die Profitabilität über viele Jahre hinweg zu steigern."

Stärkung der Bilanzstruktur

Delivery Hero legt weiterhin einen Fokus auf die Verbesserung seiner Kapitalstruktur und Liquiditätsposition. Im Februar 2023 kaufte das Unternehmen einen Teil seiner ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeiten in den Jahren 2024 und 2025 zurück, und nutze dafür die Erlöse aus der erfolgreichen Platzierung einer Wandelschuldverschreibung in Höhe von 1.000,0 Mio. EUR mit Fälligkeit im Jahr 2030. Mit dieser Transaktion hat das Unternehmen sein Fälligkeitsprofil deutlich verbessert. Die Finanzlage von Delivery Hero ist weiterhin solide.

Geschäftsbericht 2022

Delivery Hero veröffentlicht heute ebenfalls den Geschäftsbericht 2022, der hier abgerufen werden kann. Da der Geschäftsbericht auf den International Financial Reporting Standards (IFRS) und nicht auf einer Pro-Forma-Basis basiert, können die Finanzkennzahlen von diesem oder früheren Quartalsberichten abweichen.

Delivery Hero - wesentliche Leistungsindikatoren Q1 2023

Q1 2022 Q1 2023 EUR

Mio. EUR

Mio. Bruttowarenwert (GMV) - Konzern 11.035,4 11.198,9 %YoY Veränderung (BW) 32,1% 1,5% %YoY Veränderung (KW) - 2,1% Asia 6.948,7 6.462,1 MENA 1.932,4 2.254,8 Europe 1.596,1 1.809,5 Americas 558,1 672,5 Integrated Verticals 426,1 531,0 Gesamtumsatz der Segmente - Konzern 2.231,3 2.494,3 %YoY Veränderung (BW) 48,4% 11,8% %YoY Veränderung (KW) - 12,2% Asia 928,0 924,1 MENA 491,1 593,9 Europe 320,5 351,5 Americas 149,3 176,6 Integrated Verticals 388,6 503,4 Konzerninterne Verrechnungen1 (46,2) (55,3)

Anmerkung:

Auf Konzernebene sowie in den Segmenten Americas, MENA und Integrated Verticals werden die Umsätze und der Bruttowarenwert (GMV) sowie die jeweiligen Wachstumsraten durch die Aktivitäten in Argentinien, im Libanon und/oder in der Türkei beeinflusst, die sich gemäß IAS 29 als Hochinflationsländer qualifizieren.

BW = Berichtswährung / KW = Konstanter Wechselkurs.

Die Pro-forma-Finanzinformationen umfassen Woowa und Glovo und schließen Delivery Hero Korea ab dem 1. Januar 2021 aus. Die Transaktionen von Woowa, Delivery Hero Korea und Glovo wurden am 4. März 2021, 29. Oktober 2021 bzw. 4. Juli 2022 abgeschlossen. Die Pro-forma-Finanzinformationen spiegeln die Glovo-Gruppe auf der Grundlage der spanischen GAAP mit ausgewählten Anpassungen gemäß den Rechnungslegungsrichtlinien von Delivery Hero wider.

1. Die Differenz zwischen den Gesamtumsatz der Segmente und der Summe der Segmentumsätze ergibt sich hauptsächlich aus der konzerninternen Verrechnung von Dienstleistungen, die von den Plattform-Geschäftsbereichen an die Integrated Verticals-Geschäftsbereiche verrechnet werden.

[1] Das Plattformgeschäft entspricht den vier regionalen Segmenten (Americas, Asia, Europe, MENA) ohne das Segment Integrated Verticals.

[2] Auf vorläufiger Basis

[3] Bei konstanter Währung

