FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE ERWARTET - Der Dax bleibt auch am Donnerstag eher unter Druck. Mit wohl nochmals kleinen Verlusten dürfte er sich dem unteren Ende der Handelsspanne der vergangenen zwei Wochen nähern, die von knapp unter 15 700 bis leicht über 15 900 Punkten reicht. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent im Minus auf 15 765 Punkte. Die Commerzbank hob die derzeitige Risikoscheu der Anleger hervor. Erneute Bedenken über den Regionalbankensektor in den USA belasten wieder die Aktienkurse. Hierzulande konnte die Berichtssaison dem Gesamtmarkt zuletzt keine richtigen Impulse geben. Am Donnerstag setzt sich diese unter anderem mit Resultaten der Dax-Mitglieder Deutsche Bank und BASF fort.

USA: - DOW SCHWACH, NASDAQ LEGT ZU - Überraschend starke Quartalszahlen von Microsoft haben am Mittwoch den technologielastigen Nasdaq-Börsen leichten Auftrieb gegeben. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gab dagegen nach. Auch allgemein war die Stimmung bei Standardwerten eher gedrückt. Das war nicht zuletzt den seit Dienstag wieder aufgeflammten Sorgen rund um den US-Bankensektor geschuldet. Der Dow Jones verlor letztlich 0,68 Prozent auf 33 301,87 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,38 Prozent auf 4055,99 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte zugleich um 0,64 Prozent auf 12 806,49 Punkte zu.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Anleger an den wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zurückgehalten. Auf die Stimmung drücken weiterhin tendenziell die Probleme in Teilen des US-Bankensektors. Wie der Nachrichtensender CNBC am Mittwoch aus nicht näher benannten Quellen berichtete, suchen Berater der um ihr Überleben kämpfenden First Republic Bank im Zuge eines Rettungsplans nach potenziellen finanzstarken Unterstützern. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,1 Prozent. Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen notierte zuletzt knapp 0,2 Prozent im Plus. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gab hingegen leicht nach.



DAX 15795,73 -0,48%

XDAX 15736,16 -0,37%

EuroSTOXX 50 4347,71 -0,69%

Stoxx50 4025,90 -1,12%



DJIA 33301,87 -0,68%

S&P 500 4055,99 -0,38%

NASDAQ 100 12806,49 +0,64%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 134,77 +0,07%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1053 +0,09%

USD/Yen 133,70 +0,02%

Euro/Yen 147,76 +0,09%

°



ROHÖL:





Brent 77,97 +0,28 USD

WTI 74,40 +0,10 USD

°



/mis