DJ Deutsche Bank steigert Gewinn stärker als erwartet

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank ist mit einem überraschend deutlichen Gewinnwachstum ins Jahr gestartet. Die Bank profitierte dabei von einem kräftigen Ertragswachstum in der Unternehmensbank, was vor allem den höheren Zinsen zu verdanken war. In der Investmentbank sanken die Erträge dagegen deutlich.

Die Bank steigerte ihren Vorsteuergewinn um 12 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 1,7 Milliarden Euro gerechnet. Das den Aktionären zuzurechnende Ergebnis betrug 1,16 Milliarden Euro.

Die Erträge kletterten um 5 Prozent auf 7,68 Milliarden Euro. Hier hatten die Analysten 7,46 Milliarden prognostiziert. Während die Unternehmensbank um mehr als ein Drittel zulegte, sanken die Erträge in der Investmentbank um knapp ein Fünftel.

