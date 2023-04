Nintendo-Fans aufgepasst: Eine Crowdfunding-Kampagne ermöglicht es euch, in die verpixelte 8-Bit-NES-Ära zurückzukehren. Möglich macht das eine Nintendo-Cartridge mit Wi-Fi. Was heute unvorstellbar ist, war in den 1980er-Jahren ganz normal: Um Multiplayer-Videospiele zu zocken, drängte man sich damals um einen Fernseher und stritt darum, wer einen der zwei Controller verwenden durfte. Heute kann man über das Internet problemlos und unkompliziert gegen Mitspieler:innen auf der ganzen Welt ...

