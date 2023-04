Die Deutsche Bank ist mit einem Milliardengewinn besser als gedacht ins neue Geschäftsjahr gestartet. Um den Gewinn weiter nach oben zu treiben, will der Vorstand um CEO Christian Sewing die Kosten noch kräftiger senken als bisher geplant, wie Deutschlands größtes Geldhaus am Donnerstag in Frankfurt ankündigte.Kosten einsparen will das DAX-Unternehmen demnach durch "strikte Einstellungsbeschränkungen in kundenfernen Bereichen", einen "gezielten Stellenabbau in den Führungsebenen", die Verschlankung ...

