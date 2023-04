Der amerikanische Industriekonzern W.W. Grainger, Inc. (ISIN: US3848021040, NYSE: GWW) wird seinen Aktionären am 1. Juni 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,86 US-Dollar ausschütten. Record date ist der 8. Mai 2023. Im Vergleich zum Vorquartal (1,72 US-Dollar) ist dies eine Erhöhung um 8 Prozent. Es ist nach Firmenangaben das 52. Jahr in Folge, in dem die Dividende erhöht wird. ...

