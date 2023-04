The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.04.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.04.2023



ISIN Name

XS0105244585 TESCO PLC 99/29 MTN

XS1402941790 ABB FIN.B.V. 16/23 MTN

XS1605392676 THAMES WATER UT.17/23 MTN

XS1713464102 ELERING A.S. 18/23

XS1990948660 WORLD BK 19/23 ZO MTN

US037833AK68 APPLE 13/23