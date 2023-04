DJ Deutsche Bank beschleunigt Sparmaßnahmen - Stellenabbau

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank will die Umsetzung ihrer Strategie bis 2025 unter anderem mit ehrgeizigeren Sparmaßnahmen beschleunigen. Wie die Bank im Rahmen ihrer Quartalsberichterstattung mitteilte, hat sie das Ziel für die angestrebten Einsparungen auf 2,5 Milliarden Euro von bislang 2,0 Milliarden Euro angehoben. Sie kündigte einen Stellenabbau in "kundenfernen Bereichen" an. Eine Zahl nannte die Bank zunächst nicht.

Außerdem will die Bank das Vertriebsnetz in der Privatkundenbank optimieren und das Baufinanzierungsgeschäft weiter verschlanken.

Zu den Anpassungen mit Blick auf die Strategie zählt auch eine Reduzierung der risikogewichteten Aktiva um 15 bis 20 Milliarden Euro, indem etwa weniger rentable Kreditportfolien abgebaut werden. Die Erträge sollen stärker wachsen als bislang in Aussicht gestellt. Die Bank will stärker in Technologie Investieren und zusätzliches Wachstum in der Unternehmens- und Investmentbank generieren.

Die Deutsche Bank hatte angekündigt, die Eigenkapitalrendite bis 2025 auf über 10 Prozent zu steigern und ein durchschnittliches Ertragswachstum von 3,5 bis 4,5 Prozent pro Jahr zu erzielen.

