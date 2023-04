DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Der Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms hat im ersten Quartal den Umsatz gesteigert und mehr verdient als erwartet. Die Aktie legte nachbörslich 11,6 Prozent zu. Das Unternehmen erzielte im Quartal einen Nettogewinn von 5,71 Milliarden Dollar oder 2,20 Dollar je Aktie, verglichen mit einem Gewinn von 2,72 Dollar pro Aktie im Vorjahr. Der Umsatz stieg 3 Prozent auf 28,65 Milliarden Dollar. Die von Factset befragten Analysten hatten im Durchschnitt einen Nettogewinn von 2,02 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 27,7 Milliarden Dollar erwartet. Für das zweite Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 29,5 bis 32 Milliarden Dollar, während Analysten laut Factset im Durchschnitt mit 29,45 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Vor einem Jahr hatte Meta im zweiten Quartal einen Umsatz von 28,82 Milliarden Dollar erzielt. Facebook hatte 2,04 Milliarden täglich aktive Nutzer, 5 Prozent mehr als vor einem Jahr, und die "Familie" der Meta-Apps - zu der auch Instagram gehört - hatte 3,02 Milliarden täglich aktive Nutzer, ein Anstieg um 4 Prozent. Meta gab an, dass die Zahl der Mitarbeiter im Vergleich zum Vorjahr um 1 Prozent auf 77.114 gesunken ist. Das Unternehmen hat massive Entlassungen vorgenommen, wobei die jüngste Runde des Stellenabbaus vergangene Woche begann.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q

12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q

13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 1Q

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q

22:08 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +2,0% gg Vq 4. Quartal: +2,6% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,7% gg Vq 4. Quartal: +3,9% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 249.000 zuvor: 245.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.088,50 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.973,00 +0,7% Nikkei-225 28.404,00 -0,0% Hang-Seng-Index 19.773,36 +0,1% Kospi 2.489,77 +0,2% Shanghai-Composite 3.270,63 +0,2% S&P/ASX 200 7.284,10 -0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Überwiegend kleinere Bewegungen in beide Richtungen vollziehen die asiatischen Märkte. Dort hatten die Sorgen rund um die regionalen Banken starke Ergebnisse aus dem Technologiesektor überschattet. Die Titel der gebeutelten First Republic Bank sackten um weitere 30 Prozent ab. Derweil zeigen sich die Futures auf die US-Indizes gegenwärtig im Plus, gestützt von starken Zahlen von Meta Platforms. Am unverändert notierenden Markt in Südkorea stehen Geschäftszahlen des Indexschwergewichts Samsung Electronics im Blick. Die Aktie verliert 0,2 Prozent und erholt sich damit von höheren Abgaben im frühen Handel. Der Konzern hat einen Rückgang des Erstquartalsgewinns ausgewiesen. Allerdings signalisierte Samsung eine Erholung für das zweite Halbjahr. Die Aktien des Speicherchip-Herstelllers SK Hynix (+1,7%) erholen sich von den Verlusten des Vortags nach Quartalszahlen, die einen Verlust ausgewiesen hatten. Knapp behauptet tendiert der japanische Nikkei-225, der von Broker- und Halbleiteraktien nach unten gezogen wird. Etliche schwache Unternehmenszahlen schüren Unsicherheit. So fallen Nomura Holdings um 7,5 Prozent nach einem Rückschlag beim Gewinn im Geschäftsjahr um 35 Prozent. Advantest verlieren sogar 9,1 Prozent, nachdem das Unternehmen mit einem Rückgang des Jahresnettogewinns um 40 Prozent rechnet. Am Markt in Schanghai zeigt sich der Leitindex volatil, aktuell liegt er 0,2 Prozent im Plus. Gebremst wird der Markt erneut von geopolitischen Spannungen. Auf den Verkaufslisten stehen Einzelhandels- und Energiewerte, wogegen Versicherer und Automobilhersteller zulegen. Ping An Insurance steigern sich nach starken Quartalszahlen um 4,5 Prozent. Der Markt in Hongkong tendiert nach den Gewinnen am Vortag leicht im Plus.

US-NACHBÖRSE

Teradyne hat mit den Erstquartalszahlen die Erwartungen beim bereinigten Ergebnis um 28 Prozent übertroffen. Die Aktie des Herstellers von automatischen Testsystemen stieg um 7,2 Prozent. Der Vermieter von Equipment United Rentals hat dagegen einen unerwartet niedrigen Gewinn ausgewiesen. Die Aktie fiel um 5,6 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.301,67 -0,7% -229,16 +0,5% S&P-500 4.055,94 -0,4% -15,69 +5,6% Nasdaq-Comp. 11.854,35 +0,5% 55,19 +13,3% Nasdaq-100 12.806,49 +0,6% 81,38 +17,1% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 846 Mio 856 Mio Gewinner 1.011 496 Verlierer 1.969 2.538 Unverändert 131 82

Uneinheitlich - Im Fokus stand weiterhin die Berichtssaison. Die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet waren besser als erwartet ausgefallen, jedoch schwelte am Markt weiter die Furcht vor einer Bankenkrise. First Republic Bank brachen nach dem Kurssturz um fast 50 Prozent am Vortag um weitere 29,8 Prozent ein. Medienberichten zufolge sind weitere Unterstützungsmaßnahmen für die Bank in Vorbereitung. Analysten bezweifeln derweil die Überlebensfähigkeit des Instituts. Die Aktien der Regionalbank PacWest legte 7,5 Prozent zu. Anders als First Republic verbuchte PacWest einen Zuwachs bei den Einlagen. Microsoft gewannen 7,2 Prozent. Alphabet gaben 0,1 Prozent nach. Die Geschäftszahlen der beiden Unternehmen, deren Schicksale durch die miteinander konkurrierenden KI-Suchangebote zunehmend verknüpft seien, hätten eine gewisse Widerstandskraft bewiesen, kommentierte ein Analyst Derweil blockiert die britische Wettbewerbsbehörde die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Activison stürzten um 11,5 Prozent ab. Die guten Quartalszahlen boten keine Stütze. Boeing gewannen 0,4 Prozent, nachdem der Flugzeugbauer seinen Verlust deutlich verringert und seine Jahresziele bekräftigt hatte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,93 -4,3 3,97 -49,2 5 Jahre 3,50 +4,7 3,45 -50,3 7 Jahre 3,46 +3,3 3,43 -51,2 10 Jahre 3,43 +3,4 3,40 -44,6 30 Jahre 3,70 +4,0 3,66 -27,0

Anleihen als vermeintlicher sicherer Hafen waren nach dem kräftigen Kursanstieg der vergangenen Tage nicht gefragt. Die zuletzt deutlich gesunkenen Renditen stiegen etwas an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1053 +0,1% 1,1041 1,1025 +3,3% EUR/JPY 147,78 +0,1% 147,56 147,23 +5,3% EUR/GBP 0,8860 +0,1% 0,8855 0,8849 +0,1% GBP/USD 1,2476 +0,1% 1,2469 1,2459 +3,2% USD/JPY 133,70 +0,0% 133,64 133,56 +2,0% USD/KRW 1.341,05 +0,2% 1.338,32 1.336,92 +6,3% USD/CNY 6,9242 -0,0% 6,9268 6,9189 +0,4% USD/CNH 6,9369 -0,0% 6,9384 6,9282 +0,1% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8493 7,8499 +0,5% AUD/USD 0,6612 +0,1% 0,6605 0,6615 -3,0% NZD/USD 0,6140 +0,4% 0,6116 0,6139 -3,3% Bitcoin BTC/USD 29.101,62 +1,5% 28.670,80 28.330,62 +75,3%

Der Dollarindex verlor 0,4 Prozent. Belastend wirkte der Streit um die Schuldenobergrenze der USA. Finanzministerin Janet Yellen habe davor gewarnt, dass das Scheitern des Kongresses, die Schuldenobergrenze der Regierung anzuheben, katastrophale Folgen für die US-Wirtschaft hätte, betonte MUFG-Währungsexperte Derek Halpenny. "Die Frage der Schuldenobergrenze ist eindeutig ein negatives Risiko für den Dollar", urteilt Halpenny.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,42 74,3 +0,2% +0,12 -7,2% Brent/ICE 77,89 77,69 +0,3% +0,20 -8,2%

Die Ölpreise gaben nach. Am Ölmarkt gewannen Konjunktursorgen die Oberhand, wie es hieß. Die Preise für die Sorten WTI und Brent fielen um bis zu 3,9 Prozent. Die US-Rohöllagerbestände haben sich indessen stärker als erwartet verringert, dieser Umstand stützte den Markt jedoch nicht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.000,00 1.989,85 +0,5% +10,15 +9,7% Silber (Spot) 25,10 24,93 +0,7% +0,18 +4,7% Platin (Spot) 1.097,60 1.094,00 +0,3% +3,60 +2,8% Kupfer-Future 3,83 3,85 -0,6% -0,02 +0,5%

Der Goldpreis notierte leichter, belastet von den wieder etwas gestiegenen Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze des Edelmetalls fiel um 0,5 Prozent.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CHINA INDUSTRIEGEWINNE

Der Rückgang der Gewinne in der chinesischen Industrie hat sich im März verlangsamt, da sich die Exportnachfrage erholte und Peking die wirtschaftliche Erholung weiter unterstützt. Die Industriegewinne fielen im Quartal Januar bis März um 21,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, gegenüber einem Minus von 22,9 Prozent im Zeitraum Januar bis Februar, wie das Nationale Statistikamt mitteilte. Im März gingen die Gewinne der vom Statistikamt befragten Industrieunternehmen im Jahresvergleich um 19,2 Prozent zurück, das sind 3,7 Prozentpunkte weniger als im Zeitraum Januar-Februar.

EBAY

Der Online-Marktplatz hat einen Quartalsgewinn erzielt und die Umsatzerwartungen erfüllt. Ebay erzielte einen Nettogewinn von 569 Millionen Dollar bzw. 1,05 Dollar je Aktie, gegenüber einem Verlust von 1,4 Milliarden Dollar bzw. minus 2,28 Dollar je Titel im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn lag bei 1,11 Dollar je Aktie. Der Umsatz stieg um 1 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar. Die von Factset befragten Analysten hatten einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,07 Dollar bei einem Umsatz von 2,5 Milliarden Dollar erwartet.

SAMSUNG ELECTRONICS

Der Abschwung in der Chipindustrie hat Samsung Electronics zum Jahresauftakt einen spürbaren Gewinneinbruch beschert. Für das erste Quartal 2023 meldete die Samsung Electronics Co auf Konzernbasis einen Rückgang des Nettogewinns um 86 Prozent auf 1,575 Billionen Won (umgerechnet rund 1,07 Milliarden Euro). Dennoch verdiente Samsung damit deutlich mehr, als von Factset befragte Analysten, die im Mittel 821 Milliarden Won erwartet hatten. Der Umsatz ging um 18 Prozent auf 63,745 Billionen Won zurück, der Betriebsgewinn sackte auf Konzernebene um 95 Prozent auf 640,20 Milliarden Won ab. Dabei fuhr die Halbleitersparte einen operativen Verlust von 4,580 Billionen Won ein. Samsung Electronics geht davon aus, dass die Chipnachfrage im zweiten Quartal voraussichtlich weiter schwach bleiben wird, bevor sie sich in der zweiten Jahreshälfte allmählich erholt.

