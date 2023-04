Der DAX kommt auch am Donnerstag zunächst nicht in die Gänge. Mit nochmals kleinen Verlusten nähert er sich dem unteren Ende der Handelsspanne der vergangenen zwei Wochen, die von knapp unter 15.700 bis leicht über 15.900 Punkten reicht. Frische Impulse dürfte es von einer Vielzahl an Quartalsberichten geben - in Deutschland und in den USA.In New York hatte der Dow Jones Industrial am Vorabend nahe dem Tagestief geschlossen. Erneute Bedenken über den regionalen Bankensektor in den USA drücken weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...