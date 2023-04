EQS-Ad-hoc: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA veräußert Distrelec-Gruppe Grünwald, 27. April,2023 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) ("Gesellschaft") hat heute einen Vertrag mit der RS Group plc. über die Veräußerung ihrer Konzerntochter Distrelec unterzeichnet. Die Firmenbewertung (Enterprise Value) wird zum Vollzugstag ca. 365 Mio. EUR betragen. Der Gesellschaft wird ein Equity Value nach Berücksichtigung von Abzugspositionen, Minderheitenanteilen, variablen Vergütungen und Transaktionskosten von ca. 200 Mio. EUR zufließen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der zuständigen Kartellbehörden. Die Gesellschaft erwartet, dass der Abschluss der Transaktion im 3. Quartal 2023 oder früher vollzogen wird. Kontakt:

