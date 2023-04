DJ Deutsche Bank plant Aktienrückkäufe im zweiten Halbjahr

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Pläne der Deutschen Bank zum Rückkauf eigener Aktien nehmen Formen an. "Angesichts unserer wachsenden Profitabilität und unserer sehr soliden Kapitalausstattung haben wir nun Gespräche mit den Aufsichtsbehörden über Aktienrückkäufe im zweiten Halbjahr aufgenommen", schrieb Konzernchef Christian Sewing in einem Brief an die Mitarbeiter, der auf der Webseite der Bank veröffentlicht wurde.

Anfang Februar hatte sich das Management zum Zeitpunkt der Aktienrückkäufe mit Blick auf das unsichere Umfeld noch zurückgehalten. Die Bank hatte angekündigt, für die Jahre 2021 bis 2025 über Aktienrückkäufe und Dividenden 8 Milliarden Euro an Kapital an die Aktionäre zurückzuzahlen.

April 27, 2023 01:34 ET (05:34 GMT)

