Die Schweizerische Nationalbank hat im ersten Quartal einen hohen Gewinn eingefahren. Vor allem die gute Entwicklung an den Finanzmärkten war verantwortlich dafür.Bern - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im ersten Quartal einen hohen Gewinn eingefahren. Vor allem die gute Entwicklung an den Finanzmärkten war verantwortlich dafür. Laut Mitteilung vom Donnerstag beträgt der Gewinn für die Periode von Januar bis März 2023 26,9 Milliarden Franken. Während die Nationalbank auf ihren Fremdwährungspositionen ein Plus von 24,2 Milliarden erzielte...

Den vollständigen Artikel lesen ...