DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Deutsche Bank ist mit einem überraschend deutlichen Gewinnwachstum ins Jahr gestartet. Die Bank profitierte dabei von einem kräftigen Ertragswachstum in der Unternehmensbank, was vor allem den höheren Zinsen zu verdanken war. In der Investmentbank sanken die Erträge dagegen deutlich. Die Bank steigerte ihren Vorsteuergewinn um 12 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 1,7 Milliarden Euro gerechnet. Das den Aktionären zuzurechnende Ergebnis betrug 1,16 Milliarden Euro. Die Erträge kletterten um 5 Prozent auf 7,68 Milliarden Euro. Hier hatten die Analysten 7,46 Milliarden prognostiziert. Während die Unternehmensbank um mehr als ein Drittel zulegte, sanken die Erträge in der Investmentbank um knapp ein Fünftel.

Die Pläne der Deutschen Bank zum Rückkauf eigener Aktien nehmen Formen an. "Angesichts unserer wachsenden Profitabilität und unserer sehr soliden Kapitalausstattung haben wir nun Gespräche mit den Aufsichtsbehörden über Aktienrückkäufe im zweiten Halbjahr aufgenommen", teilte Konzernchef Christian Sewing mit.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SOFTWARE AG

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz Konzern 212 +3% 13 206 Umsatz DBP 126 +14% 13 111 Umsatz A&N 47 -17% 13 56 EBIT 1,3 -96% 13 30 EBITA non-IFRS 21 -48% 13 41 Ergebnis nach Steuern non-IFRS 14 -45% 13 25 Ergebnis je Aktie non-IFRS 0,12 -65% 4 0,34

Weitere Termine:

07:00 DE/BASF SE, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 Analystenkonferenz; HV 10:00)

07:00 DE/Kion Group AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q

07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1Q

07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis 1Q

07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 1Q und Geschäftsbericht 2022, (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 1Q (11:00 PK) und Geschäftsbericht

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Schneider Electric SE, Umsatz 1Q

07:30 AT/Andritz AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q

08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 1Q

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q (10:30 BI-PK)

08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 1Q

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 1Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q (12:00 BI-PK)

08:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Destatis, Einwanderung von Fachkräften aus Nicht-EU-Staaten 2022

08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1Q

09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 3Q

09:00 DE/Flatexdegiro AG, PK zu Ergebnis 1Q

09:00 DE/Bundestag, Plenum

10:00 DE/Continental AG, HV

10:00 DE/Deutz AG, HV

10:00 DE/Gea Group AG, HV

10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Jahresergebnis

10:20 DE/PSI Software AG, Ergebnis 1Q

12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q

12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q

13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 1Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 1Q

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q

14:55 DE/Einhell Germany AG, ausführliches Jahresergebnis

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, ausführliches Jahresergebnis

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q

22:08 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Hochtief AG 4,00 EUR IBU-TEC 0,04 EUR RTL Group 4,00 EUR Inditex 0,60 EUR Relx 0,389 GBP Santander 0,0595 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung April Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 99,9 zuvor: 99,3 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: 0,0 zuvor: -0,2 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -17,5 Vorabschätzung: -17,5 zuvor: -19,2 - US 14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +2,0% gg Vq 4. Quartal: +2,6% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,7% gg Vq 4. Quartal: +3,9% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 249.000 zuvor: 245.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.902,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.090,75 +0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 12.980,75 +0,7% Nikkei-225 28.405,78 -0,0% Schanghai-Composite 3.272,97 +0,3% Hang-Seng-Index 19.744,87 -0,1% +/- Ticks Bund -Future 134,67% -1 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.795,73 -0,5% DAX-Future 15.862,00 -0,4% XDAX 15.736,16 -0,4% MDAX 27.464,85 -0,3% TecDAX 3.254,16 -0,6% EuroStoxx50 4.347,71 -0,7% Stoxx50 4.025,90 -1,1% Dow-Jones 33.301,67 -0,7% S&P-500-Index 4.055,94 -0,4% Nasdaq-Comp. 11.854,35 +0,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,68% -66

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften wenig verändert in den Handel starten. Die Nachrichtenlage ist durchwachsen. Für anhaltende Unruhe sorgt der Bankensektor. First Republic brachen in den USA um weitere 30 Prozent ein. Analysten bezweifeln die Überlebensfähigkeit des Instituts. Und in China sind derweil die Industriegewinne im März um weitere 21,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum eingebrochen. Positive Akzente für den Technologiesektor könnte derweil Meta setzen. Der Facebook-Mutterkonzern hat den Umsatz gesteigert und mehr verdient als erwartet. Der Handelsverlauf in Europa dürfte von einer ganzen Flut an Unternehmensberichten geprägt sein. Die Berichtssaison erreicht am Donnerstag einen ersten Höhepunkt. Am Nachmittag steht dann die Veröffentlichung des US-BIP im Fokus.

Rückblick: Leichter - Für Zurückhaltung sorgte die Nachricht über den Banken-Run bei First Republic. "Die Bankenkrise scheint oberflächlich zwar abgewendet, jedoch rumort es unter der Oberfläche weiterhin. Eine Konsolidierung der Bankenlandschaft in den USA scheint unausweichlich, nächste Insolvenzen drohen", kommentierte CMC. Technologiewerte verloren im Schnitt 0,6 Prozent. Hier belasteten die Abschläge bei ASMI (-7,5%) sowie Dassault Systemes (-6,8%) nach deren Zwischenberichten. Majorel haussierten dagegen um 38,2 Prozent, nachdem der französische Call-Center-Betreiber Teleperformance (-14%) ein Übernahmeangebot vorgelegt hatte. Kering verloren in dem schwachen Marktumfeld nach Zahlenausweis 2,3 Prozent. Positiv wertete ein Marktteilnehmer den Jahresauftakt von Vinci (+2,5%). Valeo (-4%) habe den erwartet verhaltenen Start ins Jahr verzeichnet, so Jefferies.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Vonovia (+2,8%) hat eine Minderheitsbeteiligung von 30 Prozent an Südewo für 1 Milliarde Euro an Apollo Global Management verkauft. Vonovia könne infolge der Transaktion den diesjährigen Refinanzierungsbedarf vollständig decken, hieß es. Thyssenkrupp (+5,4%) wurden von Medienberichten gestützt, wonach Emirates Steel Arkane Interesse an der Stahlsparte haben soll. Symrise schlossen nach Zahlenvorlage und bekräftigtem Ausblick mit plus 0,3 Prozent. Für Beiersdorf ging es 0,3 Prozent nach oben. Der Konzern bekräftigte die kürzlich erhöhte Prognose. Nach Zahlen über Erwartung rückten Uniper 1,8 Prozent vor. Varta fielen dagegen 2,9 Prozent zurück. Das Jahresergebnis "ist noch schlechter ausgefallen als erwartet", so ein Aktienhändler. Rheinmetall verloren 5,2 Prozent - hier drückten negativ aufgenommene Quartalszahlen von Safran.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutsche Börse wurden 1,0 Prozent höher getaxt. Der Börsenbetreiber steigerte im ersten Quartal die Nettoerlöse wie auch die Ergebnisse kräftig. Die Ziele für das laufende Jahr hat das Unternehmen ans obere Ende der Prognosespanne angehoben. Heidelberger Druckmaschinen hat im vergangenen Geschäftsjahr 2022/23 unter dem Strich besser abgeschnitten als erwartet. Die Aktie wurde 5 Prozent höher gestellt.

USA - AKTIEN

