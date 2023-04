MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Deutsche Bank ist mit einem überraschend deutlichen Gewinnwachstum ins Jahr gestartet. Die Bank profitierte dabei von einem kräftigen Ertragswachstum in der Unternehmensbank, was vor allem den höheren Zinsen zu verdanken war. In der Investmentbank sanken die Erträge dagegen deutlich. Die Bank steigerte ihren Vorsteuergewinn um 12 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 1,7 Milliarden Euro gerechnet. Das den Aktionären zuzurechnende Ergebnis betrug 1,16 Milliarden Euro. Die Erträge kletterten um 5 Prozent auf 7,68 Milliarden Euro. Hier hatten die Analysten 7,46 Milliarden prognostiziert. Während die Unternehmensbank um mehr als ein Drittel zulegte, sanken die Erträge in der Investmentbank um knapp ein Fünftel.

Die Pläne der Deutschen Bank zum Rückkauf eigener Aktien nehmen Formen an. "Angesichts unserer wachsenden Profitabilität und unserer sehr soliden Kapitalausstattung haben wir nun Gespräche mit den Aufsichtsbehörden über Aktienrückkäufe im zweiten Halbjahr aufgenommen", teilte Konzernchef Christian Sewing mit.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SOFTWARE AG

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz Konzern 212 +3% 13 206 Umsatz DBP 126 +14% 13 111 Umsatz A&N 47 -17% 13 56 EBIT 1,3 -96% 13 30 EBITA non-IFRS 21 -48% 13 41 Ergebnis nach Steuern non-IFRS 14 -45% 13 25 Ergebnis je Aktie non-IFRS 0,12 -65% 4 0,34

Weitere Termine:

07:00 DE/BASF SE, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 Analystenkonferenz; HV 10:00)

07:00 DE/Kion Group AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q

07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1Q

07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis 1Q

07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 1Q und Geschäftsbericht 2022, (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 1Q (11:00 PK) und Geschäftsbericht

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Schneider Electric SE, Umsatz 1Q

07:30 AT/Andritz AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q

08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 1Q

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q (10:30 BI-PK)

08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 1Q

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 1Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q (12:00 BI-PK)

08:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Destatis, Einwanderung von Fachkräften aus Nicht-EU-Staaten 2022

08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1Q

09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 3Q

09:00 DE/Flatexdegiro AG, PK zu Ergebnis 1Q

09:00 DE/Bundestag, Plenum

10:00 DE/Continental AG, HV

10:00 DE/Deutz AG, HV

10:00 DE/Gea Group AG, HV

10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Jahresergebnis

10:20 DE/PSI Software AG, Ergebnis 1Q

12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q

12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q

13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 1Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 1Q

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q

14:55 DE/Einhell Germany AG, ausführliches Jahresergebnis

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, ausführliches Jahresergebnis

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q

22:08 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Hochtief AG 4,00 EUR IBU-TEC 0,04 EUR RTL Group 4,00 EUR Inditex 0,60 EUR Relx 0,389 GBP Santander 0,0595 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung April Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 99,9 zuvor: 99,3 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: 0,0 zuvor: -0,2 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -17,5 Vorabschätzung: -17,5 zuvor: -19,2 - US 14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +2,0% gg Vq 4. Quartal: +2,6% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,7% gg Vq 4. Quartal: +3,9% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 249.000 zuvor: 245.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.902,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.090,75 +0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 12.980,75 +0,7% Nikkei-225 28.405,78 -0,0% Schanghai-Composite 3.272,97 +0,3% Hang-Seng-Index 19.744,87 -0,1% +/- Ticks Bund -Future 134,67% -1 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.795,73 -0,5% DAX-Future 15.862,00 -0,4% XDAX 15.736,16 -0,4% MDAX 27.464,85 -0,3% TecDAX 3.254,16 -0,6% EuroStoxx50 4.347,71 -0,7% Stoxx50 4.025,90 -1,1% Dow-Jones 33.301,67 -0,7% S&P-500-Index 4.055,94 -0,4% Nasdaq-Comp. 11.854,35 +0,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,68% -66

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften wenig verändert in den Handel starten. Die Nachrichtenlage ist durchwachsen. Für anhaltende Unruhe sorgt der Bankensektor. First Republic brachen in den USA um weitere 30 Prozent ein. Analysten bezweifeln die Überlebensfähigkeit des Instituts. Und in China sind derweil die Industriegewinne im März um weitere 21,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum eingebrochen. Positive Akzente für den Technologiesektor könnte derweil Meta setzen. Der Facebook-Mutterkonzern hat den Umsatz gesteigert und mehr verdient als erwartet. Der Handelsverlauf in Europa dürfte von einer ganzen Flut an Unternehmensberichten geprägt sein. Die Berichtssaison erreicht am Donnerstag einen ersten Höhepunkt. Am Nachmittag steht dann die Veröffentlichung des US-BIP im Fokus.

Rückblick: Leichter - Für Zurückhaltung sorgte die Nachricht über den Banken-Run bei First Republic. "Die Bankenkrise scheint oberflächlich zwar abgewendet, jedoch rumort es unter der Oberfläche weiterhin. Eine Konsolidierung der Bankenlandschaft in den USA scheint unausweichlich, nächste Insolvenzen drohen", kommentierte CMC. Technologiewerte verloren im Schnitt 0,6 Prozent. Hier belasteten die Abschläge bei ASMI (-7,5%) sowie Dassault Systemes (-6,8%) nach deren Zwischenberichten. Majorel haussierten dagegen um 38,2 Prozent, nachdem der französische Call-Center-Betreiber Teleperformance (-14%) ein Übernahmeangebot vorgelegt hatte. Kering verloren in dem schwachen Marktumfeld nach Zahlenausweis 2,3 Prozent. Positiv wertete ein Marktteilnehmer den Jahresauftakt von Vinci (+2,5%). Valeo (-4%) habe den erwartet verhaltenen Start ins Jahr verzeichnet, so Jefferies.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Vonovia (+2,8%) hat eine Minderheitsbeteiligung von 30 Prozent an Südewo für 1 Milliarde Euro an Apollo Global Management verkauft. Vonovia könne infolge der Transaktion den diesjährigen Refinanzierungsbedarf vollständig decken, hieß es. Thyssenkrupp (+5,4%) wurden von Medienberichten gestützt, wonach Emirates Steel Arkane Interesse an der Stahlsparte haben soll. Symrise schlossen nach Zahlenvorlage und bekräftigtem Ausblick mit plus 0,3 Prozent. Für Beiersdorf ging es 0,3 Prozent nach oben. Der Konzern bekräftigte die kürzlich erhöhte Prognose. Nach Zahlen über Erwartung rückten Uniper 1,8 Prozent vor. Varta fielen dagegen 2,9 Prozent zurück. Das Jahresergebnis "ist noch schlechter ausgefallen als erwartet", so ein Aktienhändler. Rheinmetall verloren 5,2 Prozent - hier drückten negativ aufgenommene Quartalszahlen von Safran.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutsche Börse wurden 1,0 Prozent höher getaxt. Der Börsenbetreiber steigerte im ersten Quartal die Nettoerlöse wie auch die Ergebnisse kräftig. Die Ziele für das laufende Jahr hat das Unternehmen ans obere Ende der Prognosespanne angehoben. Heidelberger Druckmaschinen hat im vergangenen Geschäftsjahr 2022/23 unter dem Strich besser abgeschnitten als erwartet. Die Aktie wurde 5 Prozent höher gestellt.

USA - AKTIEN

April 27, 2023 01:38 ET (05:38 GMT)

Uneinheitlich - Im Fokus stand weiterhin die Berichtssaison. Die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet waren besser als erwartet ausgefallen, jedoch schwelte am Markt weiter die Furcht vor einer Bankenkrise. First Republic Bank brachen nach dem Kurssturz um fast 50 Prozent am Vortag um weitere 29,8 Prozent ein. Medienberichten zufolge sind weitere Unterstützungsmaßnahmen für die Bank in Vorbereitung. Analysten bezweifeln derweil die Überlebensfähigkeit des Instituts. Die Aktien der Regionalbank PacWest legte 7,5 Prozent zu. Anders als First Republic verbuchte PacWest einen Zuwachs bei den Einlagen. Microsoft gewannen 7,2 Prozent. Alphabet gaben 0,1 Prozent nach. Die Geschäftszahlen der beiden Unternehmen, deren Schicksale durch die miteinander konkurrierenden KI-Suchangebote zunehmend verknüpft seien, hätten eine gewisse Widerstandskraft bewiesen, kommentierte ein Analyst Derweil blockiert die britische Wettbewerbsbehörde die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Activison stürzten um 11,5 Prozent ab. Die guten Quartalszahlen boten keine Stütze. Boeing gewannen 0,4 Prozent, nachdem der Flugzeugbauer seinen Verlust deutlich verringert und seine Jahresziele bekräftigt hatte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,93 -4,3 3,97 -49,2 5 Jahre 3,50 +4,7 3,45 -50,3 7 Jahre 3,46 +3,3 3,43 -51,2 10 Jahre 3,43 +3,4 3,40 -44,6 30 Jahre 3,70 +4,0 3,66 -27,0

Anleihen als vermeintlicher sicherer Hafen waren nach dem kräftigen Kursanstieg der vergangenen Tage nicht gefragt. Die zuletzt deutlich gesunkenen Renditen stiegen etwas an.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1054 +0,1% 1,1041 1,1045 +3,3% EUR/JPY 147,77 +0,1% 147,56 147,45 +5,3% EUR/CHF 0,9845 +0,1% 1,1221 0,9836 -0,5% EUR/GBP 0,8860 +0,1% 0,8855 0,8856 +0,1% USD/JPY 133,69 +0,0% 133,64 133,50 +2,0% GBP/USD 1,2477 +0,1% 1,2469 1,2471 +3,2% USD/CNH 6,9374 -0,0% 6,9384 6,9370 +0,1% Bitcoin BTC/USD 29.059,26 +1,4% 28.670,80 29.756,03 +75,1%

Der Dollarindex verlor 0,4 Prozent. Belastend wirkte der Streit um die Schuldenobergrenze der USA. Finanzministerin Janet Yellen habe davor gewarnt, dass das Scheitern des Kongresses, die Schuldenobergrenze der Regierung anzuheben, katastrophale Folgen für die US-Wirtschaft hätte, betonte MUFG-Währungsexperte Derek Halpenny. "Die Frage der Schuldenobergrenze ist eindeutig ein negatives Risiko für den Dollar", urteilt Halpenny.

Der Dollarindex büßt am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft weitere 0,1 Prozent ein. Laut BRC wird der Greenback von den Sorgen um den US-Bankensektor belastet. Die gleichen Sorgen drückten auch die Annnahmen zum US-Zinsgipfel, was wiederum gegen den Dollar spreche. Der unter eine Schlüsselmarke gefallene Erdölpreis könnte derweil die Risikoneigung befeuern, weil er Inflationsängste lindere - ebenfalls ein Argument gegen den Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,43 74,3 +0,2% +0,13 -7,2% Brent/ICE 77,89 77,69 +0,3% +0,20 -8,2%

Die Ölpreise gaben nach. Am Ölmarkt gewannen Konjunktursorgen die Oberhand, wie es hieß. Die Preise für die Sorten WTI und Brent fielen um bis zu 3,9 Prozent. Die US-Rohöllagerbestände haben sich indessen stärker als erwartet verringert, dieser Umstand stützte den Markt jedoch nicht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.999,26 1.989,85 +0,5% +9,41 +9,6% Silber (Spot) 25,09 24,93 +0,7% +0,16 +4,7% Platin (Spot) 1.097,48 1.094,00 +0,3% +3,48 +2,8% Kupfer-Future 3,83 3,85 -0,6% -0,02 +0,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis notierte leichter, belastet von den wieder etwas gestiegenen Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze des Edelmetalls fiel um 0,5 Prozent.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Der Rückgang der Gewinne in der chinesischen Industrie hat sich im März verlangsamt, da sich die Exportnachfrage erholte und Peking die wirtschaftliche Erholung weiter unterstützt. Die Industriegewinne fielen im Quartal Januar bis März um 21,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, gegenüber einem Minus von 22,9 Prozent im Zeitraum Januar bis Februar. Im März gingen die Gewinne im Jahresvergleich um 19,2 Prozent zurück, das sind 3,7 Prozentpunkte weniger als im Zeitraum Januar-Februar.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Spitzen der Ampel-Koalition haben ihre Beratungen im Kanzleramt beendet. "Es waren konstruktive Gespräche zu aktuellen politischen Themen", erklärten die Sprecherinnen und Sprecher von SPD, Grünen und FDP gegenüber AFP. Details zu Themen und möglichen Ergebnissen des rund dreistündigen Koalitionsausschusses nannten sie nicht.

AIXTRON

Belastet von fehlenden Exportlizenzen hat Aixtron im ersten Quartal entgegen den Erwartungen weniger umgesetzt und verdient. Der für die Halbleiterindustrie produzierende Anlagenbauer geht aber davon aus, dass sich die hohe Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens 2023 "erneut weiter verstärkt". Angesichts des in den ersten drei Monaten erhöhten Auftragseingangs bekräftigte das Unternehmen die Jahresprognose.

DEUTSCHE BANK

wird ihren Vorstand nach dem Abgang des stellvertretenden Vorsitzenden Karl von Rohr nicht wieder auf zehn Personen aufstocken. Claudio de Sanctis, bisher für die internationale Privatkundenbank zuständig, soll für die Leitung der Privatkundenbank in das Führungsgremium aufrücken. Zudem verlässt Christiana Riley, die für das Amerika-Geschäft verantwortlich ist, den Konzern. Der Vorstand wird künftig aus neun Mitgliedern bestehen. Die Verantwortung für das Amerika-Geschäft wird Stefan Simon, der im Vorstand als Chief Administrative Officer (CAO) für die Beziehungen zu Aufsichtsbehörden sowie für die Bereiche Recht, Governance, Compliance und den Schutz vor Finanzkriminalität verantwortlich ist, zusätzlich übernehmen. Rebecca Short, bisher Chief Transformation Officer, soll in einer erweiterten Rolle als COO die Hauptverantwortung für die Kosten der Bank innehaben.

DEUTSCHE BÖRSE

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj 1Q23 ggVj 1Q22 Nettoerlöse 1.231 +16% 1.207 +14% 1.062 Operative Kosten 453 +11% 453 +11% 407 EBITDA 772 +12% 753 +10% 687 Ergebnis nach Steuern/Dritten 473 +12% 480 +14% 421 Ergebnis je Aktie 2,58 +13% 2,51 +10% 2,29

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

DWS

Der Vermögensverwalter hat nach den massiven Abflüssen im vergangenen Jahr im ersten Quartal wieder Kundengelder eingeworben. Die Nettomittelzuflüsse beliefen sich auf 5,7 Milliarden Euro. Bereinigt um volatile Cash-Produkte beliefen sich die Zuflüsse auf 8,8 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit Zuflüssen von insgesamt 4 Milliarden Euro gerechnet. Im vergangenen Jahr hatte DWS Nettomittelabflüsse von 19,9 Milliarden Euro verzeichnet, auf das Schlussquartal entfielen 1,6 Milliarden.

HEIDELBERGER DRUCK

hat im vergangenen Geschäftsjahr unter dem Strich besser abgeschnitten als erwartet. Der Konzern verwies auf ein besseres operatives Ergebnis und einmalige Entlastungen im Finanz- und Steuerergebnis. Im Geschäftsjahr 2022/23 per Ende März stieg der Nachsteuergewinn nach vorläufigen Zahlen auf rund 90 Millionen Euro von 33 Millionen im Vorjahr. Der Wert liege rund 24 Millionen Euro oberhalb der Markterwartung. Der Umsatz stieg auf 2,4 von 2,2 Milliarden Euro.

HELLA

Der Autozulieferer hat zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres dank eines zweistelligen Umsatzwachstums in allen Segmenten sowohl die Erlöse als auch den operativen Gewinn gesteigert. Das operative Ergebnis kletterte um 10 Prozent auf 111 Millionen Euro. Die entsprechende Marge erreichte somit 5,6 Prozent nach 5,8 Prozent im Vorjahr. Das Unternehmen hatte bereits Mitte April Umsatzzahlen für das erste Quartal genannt.

HELLOFRESH

hat im Auftaktquartal den Umsatz moderat gesteigert, jedoch operativ weniger verdient - bei sich verschlechternder Gewinnmarge. Unter dem Strich schrieb der Konzern infolge der Anstiege bei diversen Kosten rote Zahlen. Für die Prognose für das Gesamtjahr sieht sich der Kochboxenversender auf Kurs. Sie sieht eine Verlangsamung beim währungsbereinigten Umsatzanstieg auf 2 bis 10 Prozent vor (2022: 18 Prozent) sowie einen bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 460 bis 540 Millionen Euro (2022: 477 Mio Euro).

FLATEXDEGIRO

April 27, 2023 01:38 ET (05:38 GMT)

hatte zum Ende des ersten Quartals 2,5 Millionen Kundenaccounts, 4,2 Prozent mehr als im Vorquartal und 13,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der abgewickelten Transaktionen legte zum Vorquartal um knapp ein Fünftel zu, kam aber nicht an das starke Vorkrisenquartal Anfang 2022 heran. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent auf 98,3 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA brach um 45 Prozent auf 29,9 Millionen Euro ein. Daraus ergab sich eine bereinigte EBITDA-Marge von 30,4 Prozent nach 46,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Die Prognose für das Jahr bestätigte Flatexdegiro.

NEMETSCHEK

Das Bausoftware-Unternehmen hat im ersten Quartal den Umsatz deutlicher als von Analysten erwartet gesteigert und die Ziele für das Gesamtjahr bekräftigt. Im ersten Quartal kletterte der Konzernumsatz um knapp 7 Prozent und währungsbereinigt um knapp 6 Prozent auf 204,6 Millionen Euro. Das operative EBITDA sank um 13 Prozent auf 61,0 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge sackte auf 29,8 von 36,3 Prozent ab. Der Jahresüberschuss sank um 15 Prozent auf 36,3 Millionen Euro, je Aktie waren es 0,31 (Vorjahr 0,37) Euro. Analysten haben der Nemetschek SE sowohl beim Umsatz als auch Gewinn weniger zugetraut.

INSTONE REAL ESTATE

Finanzvorstand Foruhar Madjlessi scheidet aus persönlichen Gründen zum 31. Juli 2023 als CFO aus dem Vorstand aus. Nachfolger wird David Dreyfus, derzeit Partner bei der Beratung Lilja & Co.

VIESSMANN

Die Monopolkommission erwartet grünes Licht für die Übernahme der Klimatechniksparte des Heizungsherstellers Viessmann durch den US-Konzern Carrier Global. "Die Prüfung dieser Fusion durch die Kartellbehörden wird zeigen, ob damit Wettbewerbsprobleme verbunden sind. Es spricht nicht viel dafür", sagte der Vorsitzende des unabhängigen Beratungsgremium, Jürgen Kühling.

BBVA

hat im ersten Quartal unter dem Strich mehr verdient und dabei die Erwartungen übertroffen. Die spanische Bank profitierte von den jüngsten Zinserhöhungen, die sich positiv auf den Nettozinsertrag auswirkten. Der Nettogewinn stieg im Quartal auf 1,85 Milliarden Euro von 1,33 Milliarden im Vorjahresquartal.

MICHELIN

hat im ersten Quartal 2023 dank höherer Preise mehr umgesetzt und seine Jahresprognose bekräftigt. Der Umsatz stieg im Auftaktquartal um 7,4 Prozent auf 6,96 Milliarden Euro. Analysten hatten Michelin Erlöse von 6,91 Milliarden Euro zugetraut, wie aus den vom Unternehmen bereitgestellten Konsensschätzungen hervorgeht. Der Reifenabsatz sank um 6,6 Prozent. Im Gesamtjahr 2023 plant Michelin unverändert mit einem operativen Segmentergebnis von mehr als 3,2 Milliarden Euro.

STELLANTIS

will Werksarbeitern und Angestellten in Nordamerika Abfindungsangebote unterbreiten. Durch den Abbau von Arbeitsplätzen sollen die Kosten in einigen Bereichen gesenkt und der Übergang zu Elektrofahrzeugen finanziert werden, wie aus einer internen Mitteilung des Unternehmens hervorgeht.

EBAY

Der Online-Marktplatz hat einen Quartalsgewinn erzielt und die Umsatzerwartungen erfüllt. Ebay erzielte einen Nettogewinn von 569 Millionen Dollar bzw. 1,05 Dollar je Aktie, gegenüber einem Verlust von 1,4 Milliarden Dollar bzw. minus 2,28 Dollar je Titel im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn lag bei 1,11 Dollar je Aktie. Der Umsatz stieg um 1 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar. Die von Factset befragten Analysten hatten einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,07 Dollar bei einem Umsatz von 2,5 Milliarden Dollar erwartet.

META

Der Facebook-Mutterkonzern erzielte im Quartal einen Nettogewinn von 5,71 Milliarden Dollar oder 2,20 Dollar je Aktie, verglichen mit einem Gewinn von 2,72 Dollar pro Aktie im Vorjahr. Der Umsatz stieg 3 Prozent auf 28,65 Milliarden Dollar. Die von Factset befragten Analysten hatten im Durchschnitt einen Nettogewinn von 2,02 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 27,7 Milliarden Dollar erwartet.

SAMSUNG ELECTRONIC

Der Abschwung in der Chipindustrie hat Samsung zum Jahresauftakt einen spürbaren Gewinneinbruch beschert. Für das erste Quartal 2023 meldete Samsung einen Rückgang des Nettogewinns um 86 Prozent auf 1,575 Billionen Won. Dennoch verdiente Samsung damit deutlich mehr, als Analysten mit 821 Milliarden Won erwartet hatten.

