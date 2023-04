© Foto: Arne Dedert - dpa



Sie scheint wieder da zu sein: Die Angst vor einer US-Bankenkrise. Trotz positiver Quartalszahlen hierzulande und an der Wall Street kommt der DAX derzeit kaum voran. Wie geht es jetzt weiter?

Der DAX schloss am Mittwoch mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 15.796 Punkten. Trotz überwiegend überzeugender Quartalszahlen hierzulande und an der Wall Street überwog zuletzt die Angst vor einem Wiederaufflammen der US-Bankenkrise. Auslöser waren die Zahlen der Krisenbank First Republic. So fiel der Mittelabfluss bei der US-Regionalbank schlimmer aus als erwartet.

Auch am Donnerstag scheint der deutsche Leitindex kaum von der Stelle zu kommen. Der Broker IG taxierte den DAX gut zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels 0,2 Prozent tiefer bei 15.765 Punkten, berichtet die dpa.

Thomas Altmann, CFA bei QC Partners, erklärte in einer Anlegernotiz: "Alle sehnen sich nach dem neuen Allzeithoch. Doch ohne Rückenwind von der Wall Street wird das schwierig. Und im Moment kommt von der Wall Street Gegenwind - kein Rückenwind. Angesichts der sich erneut zuspitzenden Bankenkrise bleibt nur wenig Raum für Freude über die guten Ergebnisse der Big Techs."



Hierzulande und an der Wall Street geht die Berichtssaison weiter. Am Donnerstag werden die Zahlen der DAX-Größen Deutsche Bank und BASF erwartet. An der Wall Street stehen nach Börsenschluss die Zahlen von Amazon auf der Agenda.

