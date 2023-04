Berlin (ots) -Die Quote umweltfreundlicher Mehrwegflaschen liegt weiterhin bei viel zu niedrigen 43 Prozent. Die gesetzliche Zielquote von 70 Prozent ist damit auch unter der Ampelkoalition in weiter Ferne. Dies überrascht nicht, denn nach deutlich mehr als einem Jahr wurden Versprechen aus dem Koalitionsvertrag zur Mehrwegförderung noch immer nicht umgesetzt.Die "Mehrweg-Allianz" fordert deswegen von Umweltministerin Steffi Lemke eine Überarbeitung des Verpackungsgesetzes und stellt die dazu notwendigen Maßnahmen vor. Um neben politischen Schritten Verbraucherinnen und Verbraucher für regionale und umweltfreundliche Mehrwegflaschen zu gewinnen, startet im Rahmen der Informationskampagne "Mehrweg ist Klimaschutz" zum zweiten Mal eine der größten Mitmach-Aktionen im Getränkebereich. Auch werden wir die aktuell groß angelegte Einwegplastikflaschen-Kampagne des Discounters Lidl einordnen und bewerten.Die Pressekonferenz der "Mehrweg-Allianz" wird als Online-Veranstaltung über Zoom angeboten. Bitte melden Sie sich an unter presse@duh.de an. Für O-Töne oder Interviews wenden Sie sich ebenfalls an unseren Newsroom.Mit freundlichen GrüßenMatthias WalterPressesprecherDatum:Mittwoch, 3. Mai 2023 um 10 UhrZugangsdaten:Einwahllink: https://us02web.zoom.us/j/81061161737Meeting-ID: 81061161737Teilnehmende:- Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin Deutsche Umwelthilfe- Dr. Jens Oldenburg, Geschäftsführer Stiftung Initiative Mehrweg- Dirk Reinsberg, Geschäftsführender Vorstand Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels- Günther Guder, Geschäftsführender Vorstand PRO MEHRWEG - Verband zur Förderung von Mehrwegverpackungen- Roland Demleitner, Geschäftsführer des Verbandes Private Brauereien Deutschland- Andreas Vogel, Vorstand des Verbandes des Deutschen Getränke-EinzelhandelsPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe,www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5495535