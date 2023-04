Emittent / Herausgeber: Golding Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Personalie

Golding Capital Partners GmbH: Golding beruft Dr. Michael Braun als neuen CFO in die Geschäftsführung und erweitert den Partnerkreis



27.04.2023 / 08:38 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEINFORMATION



Golding beruft Dr. Michael Braun als neuen CFO in die Geschäftsführung und erweitert den Partnerkreis München, 27. April 2023 - Dr. Michael Braun ist neuer Geschäftsführer Finanzen bei Golding Capital Partners, einem der führenden unabhängigen Asset-Manager in Europa für Alternative Investments. Der Volljurist wurde mit Wirkung zum 1. April 2023 als Chief Financial Officer (CFO) in die Geschäftsführung berufen. Dr. Michael Braun bringt mehr als 15 Jahre Managementerfahrung in der Finanzindustrie mit - gepaart mit ausgewiesener Transformationsexpertise. Bei Golding verantwortet Braun als CFO die Bereiche Finanzen, Fund Operations, Structuring, Risikomanagement, Legal und Compliance. Damit folgt er auf Andreas Rizos, der das Unternehmen Mitte 2023 nach 15 erfolgreichen Jahren auf eigenen Wunsch verlassen wird. Zudem erweitert Golding im Zuge des dynamischen Wachstumskurses seinen Partnerkreis aus den eigenen Reihen um Dr. Thilo Tecklenburg und Dirk Homberg. Mit der Ernennung von Dr. Michael Braun zum neuen CFO verdeutlicht Golding Capital Partners das strategische Ziel, die Expertise für nachhaltiges Wachstum in allen Unternehmensbereichen auszubauen. Dr. Michael Braun war vor seinem Eintritt bei Golding u. a. als CFO/COO der BayernInvest tätig, wo er seit 2017 die strategische und operative Transformation des Investmenthauses zum "deutschen ESG-Spezialisten" vorantrieb. Zuvor begleitete er u. a. über ein halbes Jahrzehnt als Strategiechef der Bayerischen Landesbank die Neuausrichtung des Hauses nach der Finanzmarktkrise. Braun verfügt zudem über zehn Jahre Corporate-Governance-Erfahrung als Mitglied in Aufsichts- und Verwaltungsräten sowie Management-Committees in Deutschland und Luxemburg. "Mit seiner umfangreichen Transformationsexpertise und seinem Strategieverständnis ist Dr. Braun als CFO die ideale Ergänzung für unser Team. Wir verfolgen konsequent die weitere Skalierung und Profitabilisierung unserer Investmentplattform, wozu Dr. Michael Braun entscheidend beitragen wird", sagt Unternehmensgründer und Geschäftsführer Jeremy Golding. "Alternative Assets werden einer der zentralen Treiber der nachhaltigen Transformation im kommenden Jahrzehnt sein. Ich freue mich sehr, Teil des zukunftsstarken Golding-Teams zu sein und den nachhaltig profitablen Wachstumskurs aktiv mitgestalten zu dürfen", so Dr. Michael Braun, CFO und Geschäftsführer von Golding. Partnerkreis wird im Zuge des Wachstumskurses strategisch erweitert Zudem hat Golding zum 1. März seinen Partnerkreis mit Dr. Thilo Tecklenburg und Dirk Homberg um zwei verdiente Kollegen erweitert. Dr. Tecklenburg ist seit Januar 2021 im Unternehmen als Co-Head of Infrastructure tätig. Zuvor war er in verschiedenen, meist leitenden Funktionen bei Bilfinger Project Investments und Meridiam tätig und verfügt über mehr als 20 Jahre Direktinvestitionserfahrung im Infrastruktur-Segment. Mit seinem Aufstieg in den Partnerkreis ist nun die Assetklasse Infrastruktur auch auf höchster Managementebene fachlich und personell vertreten und entsprechend ihrer strategischen Bedeutung für die Wachstumsziele von Golding repräsentiert. Dirk Homberg ist bereits seit mehr als 15 Jahren Teil des Golding-Teams und blickt auf langjährige Erfahrung in der Betreuung institutioneller Kunden, insbesondere Sparkassen, Banken und Kirchen, zurück. Der Diplom-Kaufmann war bereits seit 2018 Managing Director und hat den Bereich der institutionellen Kundensegmente Sparkassen, Banken und Kirchen in Deutschland und Österreich weiterentwickelt und ausgebaut. Seine Berufung in den Partnerkreis unterstreicht die Bedeutung der stark kundenorientierten Fokussierung von Golding. Zu den Pressefotos: Dr. Michael Braun Dr. Thilo Tecklenburg Dirk Homberg Über Golding Capital Partners GmbH Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset-Manager in Europa für Alternative Investments mit Fokus auf die Anlageklassen Infrastruktur, Private Credit, Private Equity, Secondaries und Impact. Mit einem Team von mehr als 180 Mitarbeitern an den Standorten München, London, Luxemburg, New York, Tokio und Zürich unterstützt Golding Capital Partners institutionelle und professionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von mehr als 13,5 Milliarden Euro. Zu den mehr als 230 Investoren zählen Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices, kirchliche Einrichtungen sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Seit 2013 ist Golding Unterzeichner der von den Vereinten Nationen initiierten Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI) und seit 2021 Unterstützer der Task Force on Climate-related Finance Disclosures (TCFD). Weitere Informationen Golding Capital Partners GmbH

Susanne Stolzenburg

Director, Head of Marketing & Communications

T +49 (0) 89 419 997 553

stolzenburg@goldingcapital.com PB3C GmbH

Johannes Braun

PR Director Real Assets

T +49 (0) 89 242 0865 36

braun@pb3c.com





Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.