Nach Angaben des Statistischem Bundesamts lagen die Arbeitskosten des Produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungsbereichs in Deutschland im Jahr 2022 30% über dem EU-Durchschnitt von EUR 30,50. Deutschland liegt seit 2019 mit EUR 39,50 auf Platz sieben in der EU. Am teuersten ist die Arbeit in Luxemburg mit EUR 50,70 pro Stunde, gefolgt von Dänemark ...

