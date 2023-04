MGID eröffnet Standort in Berlin-Mitte und gewinnt zwei erfahrene Digital-Media-Spezialisten

Die in der Ukraine gegründete, globale Ad-Plattform MGID expandiert in den deutschen Markt und hat einen offiziellen Standort in Berlin-Mitte eröffnet. Geleitet wird die neue deutsche Niederlassung von Swen Büttner als Head of Publisher Acquisition Deutschland und Christoph Schwarzmann als Head of Sales Deutschland.

MGID hat seinen Hauptsitz in Kiew und hat das bislang herausforderndste Jahr der Unternehmensgeschichte erlebt. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nach wie vor in der Ukraine, einige stehen sogar in den Diensten der ukrainischen Streitkräfte. Andere arbeiten, bedingt durch die aktuelle Situation, derzeit von verschiedenen europäischen Ländern aus. Trotz des andauernden Konflikts und eines erheblichen Einbruchs des ukrainischen Werbemarkts konnte MGID den globalen Umsatz 2022 um 7 steigern und eröffnet in Berlin nun den weltweit 14. Standort. Mit der Expansion in die DACH-Region setzt das Unternehmen seinen Wachstumskurs fort und stellt seine nativen Werbe- und Monetarisierungslösungen jetzt auch Publishern und Advertisern in Deutschland zur Verfügung.

MGID unterstützt Publisher auf der ganzen Welt dabei, ihren Traffic zu monetarisieren und die Einnahmen zu steigern. Dabei können Publisher individuell entscheiden, ob sie den Fokus auf mehr Umsatz oder inhaltliche, redaktionelle Empfehlungen legen. Die Ad-Plattform ist Mitglied des internationalen Wirtschaftsverbandes IAB (Interactive Advertising Bureau) in verschiedenen europäischen Ländern und agiert zu 100 DSGVO-konform. Premium Publisher weltweit setzen bereits auf die Lösungen von MGID. Dazu zählen beispielsweise MSN, Opera, ItaliaOnline, El Heraldo de México, Times Internet (Indien), VietNamNet und viele weitere.

Die nativen Ad-Formate können neben dem Cookie-basierten User-Targeting auch kontextuell ausgesteuert werden. Die Lösungen bieten Advertisern die Möglichkeit, ihre Ads effektiv innerhalb des gesamten MGID-Premium-Publisher-Portfolios im jeweils relevantesten und am besten passenden Umfeld auszuspielen. Mit Swen Büttner und Christoph Schwarzmann kann sich MGID nun umgehend im deutschen Ad-Tech-Umfeld etablieren.

Swen Büttner ist bereits seit über 15 Jahren in der Digital-Media-Branche tätig. Als vielseitige Führungskraft verfügt er über umfassende Kenntnisse der Publisher-Landschaft und wird maßgeblich zum Aufbau von Partnerschaften mit Premium Advertisern in Deutschland, Österreich und der Schweiz beitragen. Christoph Schwarzmann ist ebenfalls bereits seit über einem Jahrzehnt im Digital-Advertising-Sektor in der DACH-Region zu Hause. Als Head of Sales verantwortet er gemeinsam mit seinem Team die Demand-Seite und das Neugeschäft mit Brands, Werbekunden und Agenturen.

Sergii Denysenko, CEO von MGID, sagt: "Unsere Expansion nach Deutschland ist ein wichtiger nächster Schritt und unterstreicht ganz deutlich, dass wir allen Herausforderungen zum Trotz ambitioniert sind und unsere Wachstumsziele weiter verfolgen. Ich freue mich sehr, Swen und Christoph in unserem Team willkommen zu heißen und bin überzeugt, dass beide eine entscheidende Rolle bei der schnellen und erfolgreichen Integration von MGID in den regionalen Markt spielen werden. Sie verfügen über fundierte lokale Kenntnisse und Expertise. Dadurch werden sie wesentlich dazu beitragen, unser Engagement, Publishing-Partnern umfassende Lösungen für eine effiziente Monetarisierung und Umsatzsteigerung zu bieten, weiter zu stärken und auszubauen."

MGID ist eine globale Ad-Plattform, die Marken dabei unterstützt, spezifische lokale Zielgruppen im großen Stil zu erreichen. MGID setzt auf KI-basierte Technologie mit einem Privacy-First-Ansatz, um qualitativ hochwertige, relevante Ads unter Berücksichtigung der Brand Safety auszuspielen. Die Plattform stellt eine Vielzahl von Werbeformaten zur Verfügung, darunter Native-, Display- und Videoformate, um eine positive Benutzererfahrung zu gewährleisten. Auf diese Weise können Advertiser ihre Performance und Markenbekanntheit steigern, während Publisher in der Lage sind, ihre Zielgruppen zu binden und zu monetarisieren.

MGID erreicht monatlich 900 Millionen Besucher mit 200 Milliarden Ad Impressions bei 25.000 vertrauenswürdigen Publishern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.mgid.com.

