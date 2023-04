Durch die Partnerschaft wird WellnessSpace Brands als anerkannter Anbieter für die Marken der RSG Group, wie Gold's Gym, McFIT, JOHN REED und HEIMAT, etabliert

CLEARWATER, Fla., April 27, 2023, das Unternehmen, das für die Entwicklung von branchenführenden Wellness-Erlebnisprodukten bekannt ist, darunter HydroMassage-Betten und -Lounges, CryoLounge+-Liegen und RelaxSpace Wellness Pods, gibt die Partnerschaft mit der RSG Groupbekannt. Die RSG Group gehört weltweit zu den Marktführern im Fitnessbereich und ist Muttergesellschaft von bekannten Fitnesseinrichtungen wie Gold's Gym, McFIT, JOHN REEDund HEIMAT. WellnessSpace Brands wird hiermit Teil des Global Vendor Program der RSG Group.



Durch die Zusammenarbeit wird WellnessSpace Brands als anerkannter Partner und Anbieter der RSG Group etabliert, insbesondere bei Franchisenehmern von Gold's Gym, welche die Produkte bereits seit Jahren in den USA nutzen, und ebnet so den Weg für alle drei Produkte, um bei Gold's Gym und allen angeschlossenen Marken der RSG Group integriert zu werden.

"Die Zusammenarbeit mit der RSG Group ist eine gewinnbringende Entwicklung sowohl für WellnessSpace Brands als auch für die Mitglieder in den Fitnessstudios der RSG Group", sagt WellnessSpace Brands Gründer und CEO Paul Lunter. "Wir freuen uns, dass diese Partnerschaft es ermöglicht, dass mehr Clubs Lösungen für ganzheitliche Wellness und Erholung anbieten, was unser Hauptziel ist."

"Wir glauben, dass Fitness und Wohlbefinden die Schlüssel zu einem gesünderen und glücklicheren Leben unserer Mitglieder sind", sagt Max Jäger, Head Key Accounts bei der RSG Group. "Eine Massage nach dem Training hilft dabei enorm. Daher freuen wir uns, unseren Kunden und Franchisenehmern weltweit diesen Vorteil bieten zu können und schaffen gleichzeitig einen zusätzlichen Anreiz, um noch mehr Menschen für unsere Clubs zu begeistern."

Weitere Informationen zu WellnessSpace Brands sowie den innovativen Erholungs- und Wellness-Produkten finden Sie unter wellnessspace.com.

Über WellnessSpace Brands (ehemals HydroMassage):

WellnessSpace Brands bietet branchenführende Lösungen im Bereich erlebnisorientierter Wellness-Produkte, einschließlich HydroMassage-Betten und -Lounges, CryoLounge+-Liegen und RelaxSpace Wellness Pods. Jede der drei innovativen Produktlinien verfolgt das selbe Ziel: Menschen auf der ganzen Welt den Zugang zu bequemen, technologiebasierten Lösungen für geistige und körperliche Gesundheit zu ermöglichen. Das Unternehmen mit Sitz in Tampa Bay, Florida, hat eine über 30jährige Geschichte und arbeitet seitdem erfolgreich mit globalen Marktführern im Bereich Gesundheit, Wellness, Fitness und Gastgewerbe zusammen.

Über die RSG Group:

Mit mehr als 4,5 Millionen Mitgliedern ist die RSG Group eines der weltweit führenden Fitnessunternehmen. 1997 von Rainer Schaller gegründet und immer noch in Familienbesitz, hat sich die RSG Group zu einem international agierenden Unternehmen entwickelt. Einschließlich seiner Franchisenehmer beschäftigt die RSG Group rund 10.000 Mitarbeiter an über 1.000 Standorten und ist in mehr als 30 Ländern vertreten. Das umfangreiche und zukunftsorientierte Portfolio umfasst 19 innovative Marken, darunter Gold's Gym, McFIT und die JOHN REED Family. Die RSG Group ist dafür bekannt neue Standards zu setzen und sorgt so dafür, ein unverzichtbarer Bestandteil des aktiven Alltags seiner Kunden zu sein.

Weitere Informationen zur RSG Group und ihrer Markenfamilie finden Sie unter RSG Group.

